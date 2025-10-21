楽譜出版社フェアリーより＜クリエイターズ スコア＞『菩提樹』（フルート、オーボエ、クラリネット、アルトサクソフォン、ユーフォニアム）＆ピアノ譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『独奏フルートとピアノのためのシューベルトの「菩提樹」／シューベルト（Schubert） 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏フルートとピアノ伴奏
（キー）E （難易度）中級
（投稿者コメント）
F.シューベルト作曲の歌曲集『冬の旅』から第5曲「菩提樹」を独奏フルートとピアノ伴奏版にarrangeしました。
キーは原調と同じin E。中級Jhhレベルとなっております。
YouTubeにアップした楽譜対応音源を参考になさってください。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=Jhh7MBpNMNs
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1724
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】独奏フルートとピアノのためのシューベルトの「菩提樹」/シューベルト（Schubert）
【演奏形態】管楽器&ピアノ伴奏譜
【定価】1000円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332211&id=bodyimage1】
『独奏オーボエとピアノのためのシューベルトの「菩提樹」／シューベルト（Schubert） 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏オーボエとピアノ伴奏
（キー）E （難易度）中級
（投稿者コメント）
F.シューベルト作曲の歌曲集『冬の旅』から第5曲「菩提樹」を独奏オーボエとピアノ伴奏版にarrangeしました。
キーは原調と同じin E。中級Jhhレベルとなっております。
YouTubeにアップした楽譜対応音源を参考になさってください。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=PFRpZzkNUtM
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1725
＜楽譜概要＞
【商品名】独奏オーボエとピアノのためのシューベルトの「菩提樹」/シューベルト（Schubert）
【演奏形態】管楽器&ピアノ伴奏譜
【定価】1000円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332211&id=bodyimage2】
『独奏クラリネットとピアノのためのシューベルトの「菩提樹」／シューベルト（Schubert） 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏クラリネットとピアノ伴奏
（キー）E （難易度）中級
（投稿者コメント）
F.シューベルト作曲の歌曲集『冬の旅』から第5曲「菩提樹」を独奏クラリネットとピアノ伴奏版にarrangeしました。
キーは原調と同じin E。中級Jhhレベルとなっております。
YouTubeにアップした楽譜対応音源を参考になさってください。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=nFCnDCDg0zM
