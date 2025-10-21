第10回中国国際著作権博覧会及び2025国際著作権フォーラムが青島で開催

青島（中国）、2025年10月21日 /PRNewswire/ -- Chengda Int. Mediaより：

10月16日、中国国家著作権局、世界知的所有権機関が主催し、山東省著作権局、青島市人民政府が開催した第10回中国国際著作権博覧会及び2025国際著作権フォーラムが青島で開幕した。



博覧会の現場写真



2025国際著作権フォーラムは、「デジタル時代のクリエイティブ産業：著作権が発展を助力する再構想」をテーマにし、国内外から400人余りの著作権分野のゲストが参加した。参加者は、中国の著作権の革新的な実践は自分自身の経済社会の発展に助力を加えただけでなく、各国の著作権の発展にも広いチャンスを提供したとの認識で一致している。未来に向け、著作権分野は、世界的な著作権管理の改善に力を入れ、共同で著作権保護を強化し、著作権の国際交流と協力を絶えず拡大していく。

フォーラム期間中、中国国家著作権局と世界知的所有権機関は共同で2025中国著作権金賞を授与し、中国国家著作権局は重点的な著作権事業について展示する。

今回の著作権博覧会は、「デジタルインテリジェントは未来を導き、著作権は発展を革新する」をテーマにし、5つのプレートを設置し、約5万平方メートルの会場面積を計画し、計57の展示チーム、1100社以上の企業の出展を誘致し、グローバル著作権分野でのデジタル化、スマート化の革新成果を集中的に展示し、「第14次5カ年計画」期間中の著作権事業の歴史的な成果を系統的に総括し、高水準で著作権製品とサービス展示取引の国際化プラットフォームを構築し、国際著作権分野の交流・対話を深く推進し、文化強国の建設を加速させるために著作権サポートを提供する。開幕当日、著作権博覧会は多彩な人文交流、ロードショーのプロモーションイベントを開催した。

今回の著作権博覧会では、国家著作権局は「著作権による文化強国建設の促進」という展示会を開催し、主に法制保障、権益保護、産業発展、国際協力、宣伝訓練及び中国著作権の素晴らしい物語などの6つの部分に分かれており、「第14次5カ年計画」期間における中国著作権事業が文化強国の建設を促進するために果たした積極的な貢献を重点的に展示する。

30カ国以上の著作権当局の役人や在中国大使館の代表者、10余りの国際・国家著作権者組織の代表者、香港・マカオの著作権関連部門の役人などの海外からのゲストは、中央関係部門や各省級党委員会宣伝部からの関連責任者、著作権の重点的な企業・事業体や関連業界協会や学界の専門家の代表者と共に当日のイベントに参加した。

