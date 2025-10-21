ALSOKが、全社のDX基盤としてInsuiteXとSmartDBの本格運用を開始-16,000以上のユーザーが活用する新業務プラットフォームでDX推進を加速-

ALSOKが、全社のDX基盤としてInsuiteXとSmartDBの本格運用を開始-16,000以上のユーザーが活用する新業務プラットフォームでDX推進を加速-