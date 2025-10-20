とちぎ子育て“ハッピーフェス”開催！

株式会社とちぎテレビ

栃木県は、子育て世代が「喜び」を感じながら子育てに取り組める社会の実現を目指し、「喜びのある子育て」推進キャンペーンを展開しています。この度、本キャンペーンの一環として、11月3日(月・祝)にとちぎ子育て“ハッピーフェス”をマロニエプラザ大展示場（宇都宮市元今泉）で開催します。

特設ステージでは、二児の父であるお笑い芸人の「ひょっこりはん」さんや、ヘア＆メイクアップアーティストの「イガリシノブ」さんによるトークショー、「子育ての喜び」に関する作品コンテスト表彰式などを行います。

ひょっこりはんイガリシノブ

会場には、こども縁日やキッズ消防士体験などファミリーで楽しめるブースやイベントが盛りだくさん！一日楽しめるイベントです。

また、ご来場特典として、絵本やミニカー＆エコバッグなどのプレゼントがあります。（※なくなり次第終了）

どなたでもお気軽にお越しください！

詳しくは特設ウェブサイトをご覧ください。

「栃木県 とこぽ」で検索！

https://tocopo.pref.tochigi.lg.jp/yorokobi/#event

■お問い合わせ先

株式会社とちぎテレビ

TEL：028-623-0032（平日9:00～18:00）