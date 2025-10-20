「JUME BONSAI 無垢 -MUKU-」、ウォルドーフ・アストリア大阪に期間限定展示

株式会社 眞庄

盆栽アートブランド「JUME BONSAI（ジュメ・ボンサイ）」の代表作シリーズ「無垢-MUKU-」が、総合旅行業JTBの協力のもと、ラグジュアリーホテル「ウォルドーフ・アストリア大阪」にて、2025年10月6日(月)～10月31日(金)の期間限定で展示されます。

「無垢-MUKU-」は、命を終えた盆栽の痕跡を“静謐の美”として昇華した作品。世界中から訪れるゲストに、日本独自の詫び寂びの美意識と、命の記憶を纏う深い時間体験を提供します。

無垢盆栽 -MUKU- 作品名:凛然（りんぜん）

展示概要

・ 展示場所：ウォルドーフ・アストリア大阪

・ 展示期間：2025年10月6日（月）～10月31日（金）

・ 展示作品：「JUME BONSAI 無垢 -MUKU-」シリーズより二点

・ 展示目的：日本の素材美と静けさを体現するアートを通じ、

ラグジュアリーホスピタリティ空間との融合を実現し、国内外ゲストに文化体験を届ける

背景とブランド紹介

JUME BONSA

JUME BONSAIは、「命の記憶を造形するアート」を掲げるブランドです。樹（JU）と命（ME）の名に込められた哲学のもと、枯れや欠けを「敗北」ではなく「美」と捉え、命の痕跡を作品として残すことに挑戦しています。

創設者である盆栽家・眞利子大輔は、伝統的な盆栽の概念を拡張し、現代アートとして世界に発信することを目指しています。その試みは、日本文化に根付く「詫び寂び」の心を現代のラグジュアリー空間へと結びつける新しいアートの形です。

JUME BONSAI 代表・眞利子大輔 コメント

「この度、ウォルドーフ・アストリアという世界的ラグジュアリーホテルにて、私たちの『命を纏う盆栽（無垢）』を体験いただけることを大変光栄に思います。

JUME BONSAIは、“静けさの美”と“命の記憶”を表現するブランドです。本作が、訪れる方々に穏やかな安らぎと哲学的な対話をもたらし、ラグジュアリー空間での新しい文化体験につながることを願っています。」

JTB 担当者 コメント

「JTBは人と人、人と場所、人とコトをつなぎ、新たな価値を創出することを追求しています。今回の取り組みでは、日本が誇る盆栽文化と世界水準のラグジュアリーホスピタリティを結びつけることで、国内外のお客様に、JUME BONSAIの作品を通じて日本文化の奥深さを体験していただけることを嬉しく思います。」

無垢盆栽 -MUKU- 作品名:風靡（ふうび）

「無垢 -MUKU-」シリーズについて

「無垢 -MUKU-」は、長い歳月を生き抜いた盆栽の痕跡を美として昇華した一点物の作品です。

付け加えるのではなく、引き算の美学に基づき、朽ちた幹や枝に宿る静かな造形美を表現しています。

▶︎ 製品紹介ページ：https://jume-bonsai.com/product/muku/



ブランド概要

JUME BONSAI（ジュメ・ボンサイ）

“命の記憶を可視化する盆栽”をテーマに、和紙や自然素材を用いて盆栽を再構築するアートブランド。

主なシリーズは「無垢 -MUKU-」「匠景 -SHOKEI-」。

公式サイト：https://jume-bonsai.com/

Instagram：[@jume_bonsai]

ウィルドーフ・アストリア大阪 象徴的なリゾートと洗練されたホテル

ウォルドーフ・アストリアホテルズ＆リゾーツでは、有名な観光地での贅沢なご滞在をお楽しみいただけます。一流のレストラン、卓越したサービス、思い出に残る体験。

● 公式サイト（ヒルトン公式）：https://www.hilton.com/ja/

株式会社JTB

「交流創造事業※」を事業ドメインとし、全国に広がるネットワークを生かして、さまざまな人流・物流・商流の創造による交流人口の拡大を通じて企業・団体・組織の課題を解決するお手伝いをする企業。※「交流創造事業」は(株)JTBの登録商標です。

● 公式サイト：https://www.jtbcorp.jp/jp/

今後の展望

JUME BONSAIは、国内外での展示活動を通じて、日本の美意識を世界へ発信していきます。今回の展示を契機に、伝統と現代ラグジュアリーの融合をさらに進め、文化体験を提供する取り組みを拡大してまいります。

本件に関するお問い合わせ

株式会社 眞庄

E-mail：info@jume-bonsai.com

公式サイト：https://jume-bonsai.com