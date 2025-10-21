株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長：湊 剛宏 証券コード：9330）は、2025年10月29日（水）に「採用戦略が変わる！ブランディング×位置情報で加速する新しい採用マーケティング」と題したセミナーを、株式会社ブログウォッチャーと共催します。

講演概要

現在の採用市場において、採用手法の多様化とともに、カスタマーの分散化が進んでいます。そのため採用単価は上昇し、工数も増大してしまう企業が続出。「求人を出しても応募が集まらない」「面接まで進んでも辞退されてしまう」――。

こうした課題を抱える企業担当者に向けて、採用ブランディングの上流設計と最適な候補者を獲得するための新しいアプローチ手法を組み合わせた採用戦略を解説します。採用活動を劇的に改善するための実践的ノウハウを、実例を交えながら紹介。採用担当者、人事担当者必見の内容です！

＜こんな方におすすめ＞

・応募数はあるのに、採用に結びつかないと感じている企業の採用担当者

・採用媒体の効果が頭打ちになっていると感じる方

・求人広告だけではリーチできない潜在層アプローチを検討している方

・データを活用した採用手法や最新の採用事例を知りたい方

■詳細

日時：2025年11月29日（水）12：00～13：00

視聴方法：１）【申込】フォームよりお申し込みください。

２）【案内】開催前日に「視聴URL」をメールにてお送りさせていただきます。

３）【視聴】開催時間に「視聴URL」にアクセスすると、定刻より講演が開始となります。

お手持ちのPCまたはスマートフォンよりご参加ください。

■ブランディングの相談を承ります

弊社は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントとともに汗をかきながら伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、"一気通貫で支援"する姿勢を大切にしています。

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億7935万円（2024年9月30日時点）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2510_pr_bw_seminar)

