¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó2025¡ÊFruit Attraction 2025¡Ë¡¢²áµîºÇ¹â¤Î121,137¿Í¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ò½¸¤á¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½
¥Þ¥É¥êー¥É, 2025Ç¯10·î20Æü /PRNewswire/ -- IFEMA MADRID¤ÈFEPEX¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó2025¡ÊFruit Attraction 2025¡Ë¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤Î»²²Ã¼Ô¤òµÏ¿¤·¡¢Âè17²ó¤òÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡£152¤«¹ñ¤«¤é121,137Ì¾¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬Íè¾ì¤·¡¢Á°²óÈæ¤ÇÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï3¡óÁý¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»²²ÃÎ¨¤Ï5¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Fruit Attraction 2025
ÁíÍè¾ì¼Ô¤Î49¡ó¤¬³¤³°¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ç¡¢2024Ç¯Èæ7¡óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎºÅ¤·¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ÈÀìÌçÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¡¢¥à¥ë¥·¥¢¡¢¥«¥¿¥ëー¥Ë¥ã¤¬¼çÍ×»²²ÃÃÏ°è¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢³¤³°¤«¤é¤Ï¼ç¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢±Ñ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ú¥ëー¡¢¥Á¥ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤«¤éÀìÌç²È¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨²ñµ¬ÌÏ¤â²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¡¢64¤«¹ñ¤«¤é2,485¼Ò¤¬»²²Ã¤·¡¢Å¸¼¨ÌÌÀÑ¤Ï78,212Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡Ê¥Í¥Ã¥ÈÌÌÀÑ¡Ë¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2024Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÅ¸¼¨ÌÌÀÑ¤¬11¡ó¡¢½ÐÅ¸¼Ò¿ô¤¬13¡óÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊFruit Attraction¡Ë¤Ï¤Þ¤¿¡¢Ministry of Agriculture, Fisheries and Food¡¢ICEX¡¢FEPEX¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñºÝ¥Ð¥¤¥äー¥º¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊInternational Buyers Programme¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤È³ÈÂç¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢58¤«¹ñ¤«¤é600¿Í¤ÎÂç¼ê¥Ð¥¤¥äー¡¢¾®Çä¹ØÇãÀÕÇ¤¼Ô¡¢Í¢Æþ¶È¼Ô¡¢²·Çä¶È¼Ô¤¬¥Þ¥É¥êー¥É¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥²¥¹¥ÈÍ¢Æþ¹ñ¡ÊGuest Importing Countries¡Ë¡×¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢¤È¥á¥¥·¥³¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ»½Ñ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²ñµÄ¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë#alimentosdespaña¼çºÅ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¥¢¡¦¥·¥§¥Õ¡ÊFactoría Chef¡Ë¡×¤Ï¡¢95¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ê3,200Ì¾°Ê¾å¤Î»²²Ã¼Ô¤ò½¸¤á¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢ÊªÎ®¡¢²ÌÊª¡¦ÌîºÚµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¥È¥ì¥ó¥É¤ò°·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Î¥¹¥¿ーÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¼çÌò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¥È¥Þ¥È¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¡¢±ÉÍÜ¡¢Ê¸²½¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó±à·ÝÀ¸»º¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±ÛÀ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬¾Î¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊFruit Attraction¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î²Ì¼Â¡¦ÌîºÚ¹çÆ±°Ñ°÷²ñ¡ÊJoint Fruit and Vegetable Committee¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¶È³¦²ñµÄ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢4¤«¹ñ¤ÎÀ¸»º¼Ô¡¦ËÇ°×¶È¼ÔÃÄÂÎÂåÉ½¼Ô¤ª¤è¤ÓÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç4Ç¯¤´¤È¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¦¥°¥ëー¥×¡Ê¥È¥Þ¥È¡¢¥¤¥Á¥´¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥â¥â¤È¥Í¥¯¥¿¥ê¥ó¡¢¥ê¥ó¥´¤È¥Ê¥·¡¢´»µÌÎà¡¢¥Æー¥Ö¥ë¡¦¥°¥ìー¥×¡¢Â¨¿©À½ÉÊ¡¢¿¢ÊªÊÝ¸îÀ½ÉÊ¡Ë¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿·ëÏÀ¤ÈÍ×Ë¾¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼¡´ü¶¦ÄÌÇÀ¶ÈÀ¯ºö¡ÊCommon Agricultural Policy¡¢CAP¡Ë¤Ø¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ö¡¦¥¢¥ïー¥º¡ÊInnovation Hub Awards¡Ë¤¬¶È³¦¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÉ½¾´¤·¡¢50·ï¤Î±þÊç¤È9ÁÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤éÂÐ¾Ý¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á¯ÇÀ»ºÊª¡ÊFresh Produce¡ËÉôÌç¤Ç¤ÏIRTA¡ÊInstitut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries¡Ë¤¬¡¢F&V»º¶È¡ÊF&V Industry¡ËÉôÌç¤Ç¤ÏEdencore¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊSustainability and Commitment Actions¡ËÉôÌç¤Ç¤ÏPallet Sure¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥¢¥ïー¥º¡ÊBest Stand Awards¡Ë¤â¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó2025¡ÊFruit Attraction 2025¡Ë¤Ç¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢WAH¤È¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢³×¿·À¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢ÆÈÁÏÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿½ÐÅ¸¼Ô¤òÉ½¾´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ýÂ³²ÄÇ½À¡ÊSustainability¡ËÉôÌç¤Ç¤ÏBayWa Global Produce¤¬¼õ¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊBest Design¡ËÉôÌç¤Ç¤ÏFontestad¡¢ºÇ¤âÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥¹¥Úー¥¹¡ÊMost Original Stand Space¡ËÉôÌç¤Ç¤ÏBCC - Grupo Cajamar¤¬É½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢°ìÈÌÅêÉ¼¡ÊPeople's Choice¡Ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤Ï¡¢6,000É¼°Ê¾å¤ÎÅêÉ¼¤«¤é¼õ¾Þ¼Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸Á¯ÇÀ»ºÊª¡ÊFresh Produce¡ËÉôÌç¤Ç¤ÏMoguer Cuna de Platero¡¢Êä½õ»º¶È¡ÊAuxiliary Industry¡ËÉôÌç¤Ç¤ÏVeganic¡¢À¸Á¯ÊªÎ®¡ÊFresh Food Logistics¡ËÉôÌç¤Ç¤ÏOntime Corporate Union¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ÊInnova & Tech¡ËÉôÌç¤Ç¤ÏHispatec Agrointeligencia¤¬¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
XV APAE¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¡¦¥¢¥ïー¥º¡ÊXV APAE Journalism Awards¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¡¦¥¢¥ïー¥É¡ÊFruit Attraction Journalism Award¡Ë¤â¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Î±ÉÍÀ¤ÏFructidor¡ÊFrancia¡Ë¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó2025¡ÊFruit Attraction 2025¡Ë¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢¥Þ¥É¥êー¥É¤Ë¿äÄê4²¯700Ëü¥æー¥í¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢3,066¿Í¤Î¸ÛÍÑ°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊFruit Attraction¡Ë¤ÈIFEMA MADRID¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IFEMA MADRID¤ÈFEPEX¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó2026¡ÊFruit Attraction 2026¡Ë¤Ï¡¢10·î6Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤ÇÆ±¸«ËÜ»Ô²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó¡§https://www.ifema.es/en/fruit-attraction
¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊFruit Attraction¡Ë¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
Elena Valera
evalera@ifema.es
¼Ì¿¿ - https://mma.prnasia.com/media2/2797287/Fruit_Attraction_2025.jpg?p=medium600
¥í¥´ - https://mma.prnasia.com/media2/2778519/5564817/Fruit_Attraction_Logo.jpg?p=medium600
