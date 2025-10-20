GIGABYTEから、応答速度0.03ms＆リフレッシュレート500Hzの有機EL(QD-OLED) ゲーミングモニター『AORUS FO27Q5P』をはじめ、ゲーミングモニター5製品発売
シー・エフ・デー販売株式会社
AORUS FO27Q5P
GIGABYTE M27UP ICE
- ディスプレイ技術の最高峰、Samsung製 QD-OLEDによる鮮やかな色彩と真実の映像美。
- 2K QHD解像度での500Hzネイティブ動作を実現するDisplayPort 2.1 UHBR20を搭載。
- 対戦ゲームプレイをサポートする様々なアシスト機能を搭載。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1035_1_a7223bdb925225f9d6ddd94270909581.jpg?v=202510210926 ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/aorus-fo27q5p.html
- 四辺のベゼルが無いボーダーレスディスプレイ。マルチモニターにも最適。
- 応答速度0.03ms＆リフレッシュレート280Hzの滑らかな映像体験。
- 第四世代WOLEDによる次世代レベルの輝度と彩度を実現。
- 対戦ゲームプレイをサポートする様々なアシスト機能を搭載。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1035_2_7fd208a7d63cd38f8f89315bfa0b781c.jpg?v=202510210926 ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-mo27q28g.html
- 応答速度1ms＆リフレッシュレート160Hzの滑らかな映像体験。
- 解像度やリフレッシュレートを切り替えできるタクティカルスイッチを搭載。
- 対戦ゲームプレイをサポートする様々なアシスト機能を搭載。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1035_3_21c1ff09a5bf7fab505397a9cc5e3f5e.jpg?v=202510210926 ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-m27up.html
- ホワイトカラーベゼルのクールなデザイン。
- 応答速度1ms＆リフレッシュレート160Hzの滑らかな映像体験。
- 解像度やリフレッシュレートを切り替えできるタクティカルスイッチを搭載。
- 対戦ゲームプレイをサポートする様々なアシスト機能を搭載。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1035_4_0f03e0579cf41e957638377a405d0e39.jpg?v=202510210926 ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-m27up-ice.html
- 応答速度1ms＆リフレッシュレート240Hzの滑らかな映像体験。
- 様々なインテリアにフィットする、シンプル＆スタイリッシュなデザイン。
- 対戦ゲームプレイをサポートする様々なアシスト機能を搭載。
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1035_5_2f11d13566408d6dd0fb0a8d87cd670d.jpg?v=202510210926 ]
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-gs25f2a.html
AORUS FO27Q5P
GIGABYTE M27UP ICE
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますGIGABYTEブランドの新製品として、ゲーミングモニターを5製品発売いたします。
AORUS FO27Q5P | GIGABYTE(ギガバイト) 27インチ QHD (2560 x 1440) 有機EL(QD-OLED) ゲーミングディスプレイ/モニター- 応答速度0.03ms＆リフレッシュレート500Hzの滑らかな映像体験。
- ディスプレイ技術の最高峰、Samsung製 QD-OLEDによる鮮やかな色彩と真実の映像美。
- 2K QHD解像度での500Hzネイティブ動作を実現するDisplayPort 2.1 UHBR20を搭載。
- 対戦ゲームプレイをサポートする様々なアシスト機能を搭載。
想定売価：\199,800価格
発売予定：2025年10月24日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/aorus-fo27q5p.html
GIGABYTE MO27Q28G | GIGABYTE(ギガバイト) 27インチ QHD (2560 x 1440) 有機EL(WOLED) ゲーミングディスプレイ/モニター
- 四辺のベゼルが無いボーダーレスディスプレイ。マルチモニターにも最適。
- 応答速度0.03ms＆リフレッシュレート280Hzの滑らかな映像体験。
- 第四世代WOLEDによる次世代レベルの輝度と彩度を実現。
- 対戦ゲームプレイをサポートする様々なアシスト機能を搭載。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1035_2_7fd208a7d63cd38f8f89315bfa0b781c.jpg?v=202510210926 ]
想定売価：\115,800前後(税込)
発売予定：2025年10月24日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-mo27q28g.html
GIGABYTE M27UP | GIGABYTE(ギガバイト) 27インチ UHD (3840 x 2160) 液晶 ゲーミングディスプレイ/モニター
- 応答速度1ms＆リフレッシュレート160Hzの滑らかな映像体験。
- 解像度やリフレッシュレートを切り替えできるタクティカルスイッチを搭載。
- 対戦ゲームプレイをサポートする様々なアシスト機能を搭載。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1035_3_21c1ff09a5bf7fab505397a9cc5e3f5e.jpg?v=202510210926 ]
想定売価：\69,800前後(税込)
発売予定：2025年10月24日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-m27up.html
GIGABYTE M27UP ICE | GIGABYTE(ギガバイト) 27インチ UHD (3840 x 2160) 液晶 ホワイトカラー ゲーミングディスプレイ/モニター
- ホワイトカラーベゼルのクールなデザイン。
- 応答速度1ms＆リフレッシュレート160Hzの滑らかな映像体験。
- 解像度やリフレッシュレートを切り替えできるタクティカルスイッチを搭載。
- 対戦ゲームプレイをサポートする様々なアシスト機能を搭載。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1035_4_0f03e0579cf41e957638377a405d0e39.jpg?v=202510210926 ]
想定売価：オープン価格
発売予定：2025年10月24日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-m27up-ice.html
GIGABYTE GS25F2A | GIGABYTE(ギガバイト) 24.5インチ FHD(1920×1080) 液晶 ゲーミングディスプレイ/モニター
- 応答速度1ms＆リフレッシュレート240Hzの滑らかな映像体験。
- 様々なインテリアにフィットする、シンプル＆スタイリッシュなデザイン。
- 対戦ゲームプレイをサポートする様々なアシスト機能を搭載。
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1035_5_2f11d13566408d6dd0fb0a8d87cd670d.jpg?v=202510210926 ]
想定売価：オープン価格
発売予定：2025年10月24日
詳細を見る :
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/gigabyte-gs25f2a.html