NeoとSpoonOSが共催する「Global Scoop AI Hackathon」開催決定 ─ Web3×AIの未来を切り拓く開発者イベント

IFSTAGE株式会社

■Neo×SpoonOS 「Global Scoop AI Hackathon」開催

スマートエコノミーの実現を推進する代表的なレイヤー1ブロックチェーン「Neo」と、Web3に特化したAIオペレーティングシステム「SpoonOS」は本日、人工知能とブロックチェーンの交差点におけるイノベーションを加速させることを目的とした、総額10万ドルの賞金を提供する世界規模のコンペティション「Scoop AI Hackathon」を正式に発表しました。

■「Scoop AI Hackathon」について

世界中の開発者、研究者、クリエイターが一堂に会し、主催者が“センシエント・エコノミー

（Sentient Economy）と呼ぶ概念──すなわち機械知能とデジタル信頼の融合によって定義される新しい時代──において、知能と協調がどのように共存できるかを探求することを目的としています。

このハッカソンは4か月間にわたり開催され、モスクワ、ハノイ、東京、ソウル、シリコンバレー、バンガロール、北京、ロンドンなど、主要なイノベーションハブを巡ります。

都市によっては、現地参加とオンライン参加の両方の登録オプションが提供されます。

参加者は、AIインフラストラクチャ、エージェントベースのシステム、分散型インテリジェンス、その他の新たなWeb3およびAIアプリケーションに焦点を当てたテーマ別トラックで競い合います。

各都市での開催は、地域の開発者コミュニティと共同で主催され、強い地域的な関与と協働的な体験を実現します。



また現金賞に加えて、優れたプロジェクトはベンチャーパートナーへの紹介や、エコシステム助成金の獲得、さらにSpoonOSおよびNeoの拡大するエコシステム内での将来的な統合機会を得る可能性があります。

参加を希望する開発者に向けて、イベントの詳細、技術ドキュメント、登録リンクなどのリソースは、公式チャネルおよびコミュニティページを通じて提供されます。

■SpoonOSについて

SpoonOSは、Neoによって支えられる“生きて進化する”エージェント型オペレーティングシステムであり、Web3エコシステムの開発者が直面する高まるニーズに対応するために設計されています。

包括的なツールキットと豊富で完全に統合されたエコシステムを備えたSpoonOSは、次世代のAIエージェントの基盤を築いています。

■Neoについて

2014年に設立されたNeoは、オープンソースかつコミュニティ主導のブロックチェーンプラットフォームであり、開発者をスマートエコノミーの世界へ迎え入れることを目的としています。

Neoは、スマートコントラクトを通じて資産のデジタル化と管理の自動化を可能にし、最適化された未来のデジタル世界の実現を目指しています。

開発者にとって最も親しみやすいブロックチェーンとして、Neoは世界で広く使用されているプログラミング言語や開発ツールとシームレスに統合し、フルスタックの分散型アプリケーションを構築するための最も機能的に充実したプラットフォームを提供します。

また、分散型ストレージ、オラクル、ドメインネームサービスなどの強力なインフラをネイティブでサポートしており、次世代のインターネットを構築するための理想的な基盤となっています。

公式情報

SpoonOS公式サイト：https://spoonai.io/(https://spoonai.io/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/spoonos_ai(https://x.com/spoonos_ai)

Neo公式HP：https://neo.org/(https://neo.org/)

Neo公式X（旧Twitter）：https://x.com/Neo_Blockchain(https://x.com/Neo_Blockchain)

Neo Japan公式X（旧Twitter）：https://x.com/NeoWorldJapan(https://x.com/NeoWorldJapan)

【本件に関するお問い合わせ】

～本プレスリリースに関するお問い合わせ先～

IFSTAGE株式会社

担当：張／佐藤

TEL：090-3812-0888 ／ 080-8050-7841

E-mail：ryochou@ifstage.com ／ y.satoifstage@gmail.com