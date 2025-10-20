セブン-イレブンがTBS系『ジョブチューン』で過去最高９品「合格」！「満場一致合格」5品も過去最多に！別枠1品も満票の快挙！商品開発へのこだわりが“結実”

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン₋イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、10月18日（土）に放送されたTBS系の人気バラエティー番組『ジョブチューン』で、超一流料理人7人が商品の魅力や価格に見合った美味しさかどうかを判定する企画に10品をエントリーし、セブン‐イレブンとしては過去最高の9品が「合格」判定を受けました。このうち「満場一致合格」も過去最多の5品を記録しました。

今回の企画では、セブン‐イレブン開発担当者が選ぶイチ押しメニュー1位から10位までが審査対象となり、さらに本編放送前の一部地域放送分では11位の商品もジャッジを受けました。長年にわたる商品開発へのこだわりと実績が、超一流料理人の皆様から高く評価された結果となりました。

ぜひこの機会に、従業員イチ押しメニュー10品を店頭でお手に取っていただき、超一流料理人が合格を出した味わいをご堪能ください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/tvshow2510

『ジョブチューン』11度目の挑戦

『ジョブチューン』は、さまざまな職業のプロフェッショナルが、自身の職業にまつわる“ヒミツ”を明かすという独自のスタイルで展開される、新感覚の職業情報バラエティ番組です。中でも、コンビニエンスストアや飲食チェーンの人気商品を超一流の料理人やパティシエが審査し、「合格」「不合格」を判定する企画は、番組の目玉コンテンツの一つとなっています。7名の超一流プロのうち4名以上が「合格」と判定した場合、その商品は「合格」となります。セブン‐イレブンは2017年からこの企画に10回挑戦し、11回目の挑戦で過去最高記録を更新しました。

ジャッジに挑戦した従業員イチ押しメニューTOP10

第1位 熟成ちぢれ麺 濃厚味噌バターコーンラーメン

価格：500円（税込540円）

販売エリア：全国

複数の味噌を使用したスープに、もちっとしながら噛み応えがあり、スープ絡みの良い熟成中太ちぢれ麺を組み合わせた味噌ラーメンです。

第2位 セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ

価格：398円（税込429.84円）

販売エリア：全国

牛肉・豚肉それぞれの旨味が溢れるジューシーなハンバーグです。ハンバーグの肉汁がデミグラスソースと絡むことで、ソースの深い味わいが引き立ちます。

第3位 中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン

価格：648円（税込699.84円）

販売エリア：全国

人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」が監修した、ワシワシ食感の麺が特長の豚骨醤油ラーメンです。にんにく背脂をよく混ぜてお召し上がりください。

第4位 セブンプレミアム さばの味噌煮

価格：368円（税込397.44円）

販売エリア：全国

※地域により商品の規格が異なる場合がございます。

脂の乗ったさばをブレンド味噌でふっくら煮込みました。ごはんの進む味付けです。電子レンジで温めるだけで手軽にお召し上がりいただけます。

第5位 鰹出汁の旨味引き立つ かき揚げそば

価格：500円（税込540円）

販売エリア：全国

※地域により商品の規格が異なる場合がございます。

麺は、挽き方を変えた複数のそば粉を使用し、風味・のど越し・しなやかさを味わえる麺にし、毎日製麺。出汁を効かせたつゆで味わうかき揚げそばです。

第6位 揚げ鶏

価格：223円（税込240.84円）

販売エリア：全国

パリッとした衣の食感とジューシーな肉が味わえるフライドチキンです。味付けはシンプルな塩味の和風仕立てのフライドチキンです。

第7位 セブンプレミアム ゴールド 骨付き肉3本入 金のバターチキンカレー

価格：398円（税込429.84円）

販売エリア：全国

セブンプレミアム ゴールドシリーズです。インド料理の専門店「エリックサウス」監修の、じっくり煮込んだ骨付き肉が3本入った本格的なバターチキンカレーです。

第8位 味しみロースかつ丼

価格：598円（税込645.84円）

販売エリア：近畿除く全国

とんかつを、出汁（だし）が効いた割り下で煮込んだ、味しみの良いロースかつ丼です。

第9位 コクと旨味の豚汁

価格：328円（税込354.24円）

販売エリア：関東

合わせ味噌を使用した風味豊かでコク深い、具材感のある豚汁です。

第10位 若鶏のからあげ（もも）5個入り

価格：280円（税込302.40円）

販売エリア：全国

薄衣でお肉はジューシーな、何個も食べられるうま味ある醤油からあげです。

TOP10に入らなかった従業員イチ押しメニュー

第11位 お店で揚げたカレーパン

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

※地域により商品の規格が異なる場合がございます。

スパイスの香りが広がる濃厚なコクのあるカレーパンです。

■放送概要

番組名：TBS系『ジョブチューン～アノ職業のヒミツぶっちゃけます！』

放送日時：2025年10月18日（土）19：00～20：54

TVer配信：2025年11月1日（土）までTVerでも視聴可能です。

番組HP：https://www.tbs.co.jp/jobtune/(https://www.tbs.co.jp/jobtune/)

※一部放送が無い地域がございます。

※2025年11月1日（土）までTVerでも視聴可能です。(C)TBS

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。