【TAC公務員（経験者採用）】「社会人経験を活かした公務員への転職 公務員転職をリアルに語る」を10/26（日）にTAC池袋校で開催

TAC株式会社2025年10月26日（日）10:30 ～11：30 TAC池袋校で開催！

元特別区で管理職まで務めたTAC公務員講座担当の講師が、自治体が欲しい人材、試験突破のポイント、転職パターンと面接官のホンネなど、リアルな情報をお伝えします。

当セミナーに参加いただいた方には、10％offクーポンをプレゼントいたします！

当日はQ&Aタイムを設け、講師に経験者試験や公務員に関する様々な質問をすることができます。参加者のご質問に最後まで丁寧にお答えします。

■対象

概ね20代後半以降の、民間企業等で一定年数の職務経験をお持ちの方



■内容

１.スカウトではなくオーディション

２.自治体が欲しい人材（本音ベース）

３.試験突破のポイント

４.転職パターンと面接官の本音



■講師

小谷 はる 講師



■日時／場所

10月26日（日）10：30～11：30

※TAC池袋校で開催します【※定員30名】

- 担 当 講 師人事部長も経験した女性管理職した小谷講師が登壇します。

TAC公務員講座経験者コース担任 小谷 はる 講師

特別区では、福祉、教育、総務、広報、環境、スポーツ、人事など様々な部署での管理職を経験。採用試験の面接官として15年以上、面接官育成研修の講師も歴任。

面接において「小谷はる」の右に出るものは居ない、まさに特別区の採用面接を知り尽くしたスペシャリスト。



小谷講師から、これから公務員を目指す方へ一言

特別区の職員として、福祉・環境・教育・広報・総務など幅広い分野を経験し、職員課長、人事部長も含め管理職歴は20年を超えました。公務の現場は遣り甲斐と学びがあり、多くの方々と繋がるご縁もいただきました。これからは、「住民福祉の向上」に直結する公務員の熱意と能力をより一層高めるためにも、公務員を志す皆さんの力になりたいと思っています。長年の採用面接官の経験を活かして、面接官の本音も交えながら講義を進め、「合格」へのサポートを行ってまいります。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_gd.html#006

