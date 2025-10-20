熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成ら「GOALOUS5」が秋のプチ運動会で大騒ぎ！？生特番『声福生放送』#1を「ABEMA」で10月21日（火）夜9時より独占無料生放送

株式会社AbemaTV(C)AbemaTV, Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、5人組男性声優グループ「GOALOUS5」の生特番『GOALOUS5 声福生放送 2025』#1を、2025年10月21日（火）夜9時より独占無料生放送いたします。

「GOALOUS5」は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による 5 人組グループです。声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーローをコンセプトに、2019年5月より活動を開始し、毎週WEB番組「GO5チャンネル」にてさまざまな任務に励む姿を配信中。時にはゆるく、時には激しく、声優たちがさまざまなバラエティ企画に挑む姿が多くのファン（＝構成員）の心を掴んでおり、イベントの開催や楽曲の展開、2次元キャラクター化プロジェクト「MISSION：GO5(ミッションゴーゴー)」でのボイスドラマ展開など、活動の場を広げています。

このたび「ABEMA」にて独占生放送が決定した生特番『GOALOUS5 声福生放送 2025』#1にはメンバー5名が集結し、「秋のプチ運動会」と題しさまざまなゲームで対決。また「GOALOUS5」の新情報も解禁いたします。

果たして優勝するのは…！？「GOALOUS5」の真剣勝負からファン必見の新情報まで盛りだくさんな本番組をぜひお見逃しなく。

■特別番組『GOALOUS5 声福生放送 2025』#1独占無料生放送 概要

放送日時：2025年10月21日（火）夜9時～夜10時

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/FBqinW7stGP95y

出演：「GOALOUS5」熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成

※放送後の2025年11月10日（月）夜11時59分まで、無料でお楽しみいただけます。

「GOALOUS5」公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/sir_goalous

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ