Ì¡²è¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¡ßÃø¼Ô¡¦ÁðÆä¤ß¤º¤ÛÀèÀ¸¤Î¸Î¶¿¡¦·§ËÜ¤Î¤ª¼ò¤¬¥³¥é¥Ü¡ªÀ½Â¤Ãæ¤Ë¡ã¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë²»³Ú¡ä¤òÄ°¤«¤»¤¿¡Ö²»¼ò feat. Akatsuki no Yona¡×¤Ï10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª
À¼¼ò¡¦²»¼ò¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒHot Pod¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ ¹¸»Ë¡Ë¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¤È¡¢¤½¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁðÆä¤ß¤º¤ÛÀèÀ¸¤Î¸Î¶¿¡¦·§ËÜ¸©¤Î¼òÂ¢¡Ö¾ï³Ú¼òÂ¤¡×¤¬Â¤¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¼ò¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤ª¼ò¤òÂ¤¤ë¹©Äø¤Ç¡¢ºîÉÊ¤æ¤«¤ê¤Î²»³Ú¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤«¤»¤¿¤ª¼ò¾¦ÉÊ¡Ö²»¼ò feat. Akatsuki no Yona¡×¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë19:00¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï12·îÃæ～²¼½Üº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë19:00 ～ 12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¢¨°ìÈÌÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²»¼ò feat. Akatsuki no Yona
²»¼ò feat. Akatsuki no Yona¡¡¾¦ÉÊ³µÍ×
Ì¡²è¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¡ßÀèÀ¸¤Î¸Î¶¿¡¦·§ËÜ¸©¤Î¼òÂ¢¡Ø¾ï³Ú¼òÂ¤¡Ù¡ß ²»³Ú¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ë
Ì¡²è¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¤È¡¢¤½¤ÎÃø¼Ô¡¦ÁðÆä¤ß¤º¤ÛÀèÀ¸¤Î¸Î¶¿¡¦·§ËÜ¸©¤Î¼òÂ¤¡Ö¾ï³Ú¼òÂ¤¡×¤¬Â¤¤ë¡Ö¤¤¤Á¤´¼ò¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¼ò¤òÂ¤¤ë¹©Äø¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê²»³Ú¡§ÎÂ Ë®É§¡Ë¼ýÏ¿¤ÎÁ´ 25 ¶Ê¤ò¤ª¼ò¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÄ°¤«¤»¤¿¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¤ª¼ò¤¬¤³¤³¤Ë¡ª
¤µ¤é¤ËËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÁðÆä¤ß¤º¤ÛÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¦¥é¥Ù¥ë¤ÎÂ¾¡¢¤ª¼ò¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¹ØÆþ¼Ô¤À¤±¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆÃÅµ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬£³¼ïÉÕ¤¤¤¿¹ë²Ú¤Ê¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¸ÂÄêÀ¸»º¤Î°Ù¡¢Í½Ìó¿ô¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
- ¹ØÆþÆÃÅµ£±.¡Ã¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥³ー¥¹¥¿ー
¡Ö¶Ç¤Î¥è¥Ê¡×¤«¤é¥è¥Ê¤È¥Ï¥¯¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥Æ¥¤Ê»þ´Ö¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡ª¥°¥é¥¹¤È°ì½ï¤Ë2¿Í¤È¥¹¥Æ¥¤Ê¼Ì¿¿¤â»£¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¹ØÆþÆÃÅµ£².¡Ã¥ー¥×Ãæ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¼ò¤ò¥×¥Ã¥¥åー¤È¥æ¥ó¤¬¼é¤ê¤Þ¤¹¡ª°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤â¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡ª
- ¹ØÆþÆÃÅµ£³.¡Ã¥¢¥¯¥ê¥ë¥Þ¥É¥éー
»ÍÎ¶¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¥°¥é¥¹¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÈÆÍÑÀÈ´·²¤Ç¡¢¿ä¤·³è¤Ë¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¢¥Ë¥á¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×¡Ê²»³Ú¡§ÎÂ Ë®É§¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/132001/table/13_1_947ce0eac95091f48202fa21d7620e7f.jpg?v=202510210926 ]
¢¨ÈÎÇä²ÄÇ½¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://sei-on-shu.jp/products/onshu-feat-akatsuki-no-yona
¼òÂ¢¸«³Ø¤Ç¥è¥Ê¤È¥Ï¥¯¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¡ª
¤ª¼ò¤Ë³Ú¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¤è¤ê¡¢¥è¥Ê¤È¥Ï¥¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤¬¡Ö¾ï³Ú¼òÂ¤¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¾ï³Ú¼òÂ¤¡×¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë³Ú¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤äÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ´ü´Ö¡Û
2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë
～2026Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨¥Ñ¥Í¥ë¤ò¸«³Ø¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ
¾ï³Ú¼òÂ¤¤Ø¤´Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ï³Ú¼òÂ¤¤Ç¤Ï¼òÂ¢¸«³Ø¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼òÂ¢¸«³Ø¤ÎºÝ¤Ï¸«³Ø¤Î£±½µ´ÖÁ°¤Ë¤´Í½Ìó¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¾ï³Ú¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¸ø¼°HP(https://joraku.co.jp/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë
¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù
¡Ø¶Ç¤Î¥è¥Ê¡Ù¡ÊÃø½ñ¡¦ÁðÆä¤ß¤º¤Û¡Ë
¹â²Ú²¦¹ñ¤ÎÉ±¡¦¥è¥Ê¤Ï°ì¿ÍÌ¼¤Î¤¿¤á¡¢Í¥¤·¤¤Éã²¦¤ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¸î±Ò¤Î¥Ï¥¯Ã£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ»þ¤Ï¥è¥Ê¡¦16ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¥è¥Ê¤ÏÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿½¾·»¤Î¥¹¥¦¥©¥ó¤«¤éäÑ¤òÂ£¤é¤ì¡¢Éã¤Ø¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Ë¹Ô¤¯¡£¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï»×¤¤¤â´ó¤é¤Ì²á¹ó¤Ê±¿Ì¿¤¬!?
¡Ö²Ö¤È¤æ¤á¡×(ÇòÀô¼Ò)¤ÇÀä»¿Ï¢ºÜÃæ¤Î¡¢ÁðÆä¤ß¤º¤Û¤Ë¤è¤ë¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¡£
2009Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´À¤³¦Îß·×1,500ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーºîÉÊ¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï2¥¯ー¥ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡£
·§ËÜ¸©¤Î¼òÂ¤¡Ö¾ï³Ú¼òÂ¤¡×
¾ï³Ú¼òÂ¤¤Ï1912Ç¯¡ÊÂçÀµ¸µÇ¯¡Ë¤ËÁÏ¶È¤·¡¢·§ËÜ¡¦µåËá¤ÎÃÏ¤ËÂ¢¤ò¹½¤¨¤ëÏ·ÊÞ¤ÎËÜ³Ê¾ÆÃñÂ¢¤Ç¤¹¡£
ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ÈÄ¹¤¤Îò»Ë¡¦ÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÆÃñÂ¤¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿ÉÊ¼Á¤Ï¡¢¸øÅª¤Ê´ÕÉ¾²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ê¾ÆÃñÂ¤¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¡ÖÃùÂ¢¡×¤ËÆÃ¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢Â¢¤Ë¤ÏÌó800ËÜ¤â¤Î³ßÃ®¤òÊÝÍ¤·¡¢¾ÆÃñ¸¶¼ò¤ò¸·Áª¤·¤¿Ã®¤Ë¤ÆÄ¹´üÃùÂ¢¡¦½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½ÏÎý¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Àー¤¬¿ô¼ï¤ÎÃ®¤«¤é¸¶¼ò¤òÁª¤ÓÈ´¤¡¢Ì£¤ï¤¤¤ä¹á¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëË§½æ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÈÄ´ÏÂ¤Î¤È¤ì¤¿¹á¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¤â¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢·§ËÜ¡¦µåËá¤«¤éµåËá¾ÆÃñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ï³Ú¼òÂ¤
À¼¼ò¡¦²»¼ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¤È¤Ï
ÆÏ¤±¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤ò¡¢¤ª¼ò¤ÎÃæ¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¼¼ò¡¦²»¼ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¡ã¤¤¤¤À¼¡ä¤ä¡ã¤¤¤¤²»³Ú¡ä¤È¡ãÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¡ä¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤òÂ¤¤êÂ³¤±¤ë¼òÂ¢¤ä¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¤ª¼ò¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ――
¡Ö¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¼ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Ä¤¯¤ê¼êÂ¦¤ÎÇ®°Õ¡£
Á´¹ñ¤Î¿ÍÃ£¤ËÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¤ª¼ò¤Î¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î´ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ë½»¤à¿Í¡¹¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡ãÀ¼¤È²»¡ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ÎÃæ¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¥¤¤Ê¡ÖÀ¼¡×¤äÌ¥ÎÏÅª¤Ê¡Ö²»¡×¡¢É÷ÅÚ¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¤ª¼ò¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¡ÖÃÏ°è¡×¤ä¡Ö¼òÂ¢¡×¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
À¼¼ò -SEISYU- ¤È¤Ï
À¼¼ò -SEISYU-
¤ª¼ò¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ø¤Î°¦¡¢¿ÆÏÂÀ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥»¥ê¥Õ¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¡¢ÁÛ¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥¤Ê¡ãÀ¼¡ä¤ò¤ª¼ò¤Å¤¯¤ê¤Î¹©Äø¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤«¤»¤¿¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£
¸ì¤ê¤«¤±¤¿ÁÛ¤¤¤ËÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖÀ¼¼ò¡×¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡ÊÂè6525142¹æ¡Ë
²»¼ò -ONSYU-
²»³Ú¤ÎÁÕ¤Ç¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¤ª¼ò¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡ã²»¡ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÄ°¤«¤»¤¿¤ª¼ò¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¡ã²»¡ä¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Áê¾è¸ú²Ì¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö²»¼ò¡×¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡ÊÂè6548116¹æ¡Ë
²»¼ò -ONSYU- ¤È¤Ï
À¼¼ò¡¦²»¼ò¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¸«¤ë :
https://sei-on-shu.jp/