玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、モダンなデザインとカラーリングのゲーミングチェア『LUMORA(ルモーラ) シリーズ』を発売

写真拡大 (全5枚)

シー・エフ・デー販売株式会社


玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、モダンなデザインとカラーリングのゲーミングチェア『LUMORA(ルモーラ) シリーズ』を発売いたします。


- シンプルかつ洗練されたデザインで、幅広いシーンでご利用いただけるモダンなデザイン。
- インテリアに美しく馴染むよう、「アイボリー」「ブラック」「ブラウン」「グレー」の4つのカラーバリエーション。
- 大手家具総合商社『関家具』監修の安心品質。
- 耐久性の高い、高級感のあるロイヤルPUレザーを採用。
- ゆったりリラックスできる収納式オットマンを搭載。
- フィット感を重視したスラブウレタンを採用。ふっくらとした座り心地。
- 頭と腰をやさしくサポートしてくれる、ヘッドレスト・ランバーサポート。
- ゆったり休める175°リクライニング＆ロッキング機能。
- 静音性に優れ、床にやさしいキャスターを採用。

2025年10月24日発売予定です。


ゲーミングチェア LUMORA(ルモーラ)シリーズ 共通仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1031_1_54eba97a6ac22d55b3920544fed87135.jpg?v=202510210926 ]

想定売価：\40,480前後(税込)


発売予定：2025年10月24日


詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-c2-lumora-iv.html

カラー別仕様


【カラー】アイボリー

【型番】GG-C2/LUMORA-IV


【JAN】4550140694363






【カラー】ブラック

【型番】GG-C2/LUMORA-BK


【JAN】4550140694370






【カラー】ブラウン

【型番】GG-C2/LUMORA-BR


【JAN】4550140694387






【カラー】グレー

【型番】GG-C2/LUMORA-GY


【JAN】4550140694394





詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-c2-lumora-iv.html