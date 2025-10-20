玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、モダンなデザインとカラーリングのゲーミングチェア『LUMORA(ルモーラ) シリーズ』を発売
シー・エフ・デー販売株式会社
玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、モダンなデザインとカラーリングのゲーミングチェア『LUMORA(ルモーラ) シリーズ』を発売いたします。
- シンプルかつ洗練されたデザインで、幅広いシーンでご利用いただけるモダンなデザイン。
- インテリアに美しく馴染むよう、「アイボリー」「ブラック」「ブラウン」「グレー」の4つのカラーバリエーション。
- 大手家具総合商社『関家具』監修の安心品質。
- 耐久性の高い、高級感のあるロイヤルPUレザーを採用。
- ゆったりリラックスできる収納式オットマンを搭載。
- フィット感を重視したスラブウレタンを採用。ふっくらとした座り心地。
- 頭と腰をやさしくサポートしてくれる、ヘッドレスト・ランバーサポート。
- ゆったり休める175°リクライニング＆ロッキング機能。
- 静音性に優れ、床にやさしいキャスターを採用。
2025年10月24日発売予定です。
ゲーミングチェア LUMORA(ルモーラ)シリーズ 共通仕様[表: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1031_1_54eba97a6ac22d55b3920544fed87135.jpg?v=202510210926 ]
想定売価：\40,480前後(税込)
発売予定：2025年10月24日
詳細を見る :
https://www.kuroutoshikou.com/product/release/gg-c2-lumora-iv.html
カラー別仕様
【カラー】アイボリー
【型番】GG-C2/LUMORA-IV
【JAN】4550140694363
【カラー】ブラック
【型番】GG-C2/LUMORA-BK
【JAN】4550140694370
【カラー】ブラウン
【型番】GG-C2/LUMORA-BR
【JAN】4550140694387
【カラー】グレー
【型番】GG-C2/LUMORA-GY
【JAN】4550140694394
