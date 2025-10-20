＼ヨガインストラクター 廣田なお さんが登場！／「B-Home」待望のインスタライブ｜10月21日開催！

株式会社antiqua

「美筋ヨガ(C)︎」を考案したヨガインストラクター・廣田なおさんが手がけるヨガウェアブランド「B-Home」。

“ヨガの時間も、日常のひとときも、心も身体もしなやかに”をテーマに、フィットネスとファッションを自由に楽しめるアイテムを提案しています。

そんな「B-Home」が、10月21日（火）12:00よりインスタライブを開催！

@onaoonao（廣田なお）と @antiqua__official（アンティカ公式）の2アカウントで同時配信し、

秋の新作や未発売アイテムをリアルな着こなしで紹介します。

ライブでは、廣田なおさん本人が実際に着用しながら、デザインのこだわりやスタイリングのポイントを解説。

コメントを通じて質問もできる、インタラクティブな配信です。

「B-Home」の世界観をそのまま体感できる特別な1時間。

秋の新作を誰よりも早くチェックできるこの機会を、どうぞお見逃しなく！

開催日時：2025年10月21日（火）12:00～13:00

配信アカウント：

@onaoonao（廣田なお）

@antiqua__official（アンティカ公式）

配信内容：B-Home秋の新作紹介／未発売アイテム公開／リアルコーデ提案

B-Homeはこちら :https://www.antiqua.co.jp/view/page/index_b_home

B-Homeが提案するのは、ヨガの時間もお出かけにも心地よく寄り添うウェアです。

リアルな着こなしを通して、新しい季節の自分らしいスタイルを見つけてみてください。

『欲しい！』を叶える！

PRODUSE BY NAO HIROTA

ヨガインストラクターの廣田なおさんだからこその目線で。

隠したいところはしっかりカバーし、着やせ効果はもちろん、

極上素材や女性らしく見えるラインに拘ったほかにない。

ヨガスポーツウェアブランド。

