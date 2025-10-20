＼ヨガインストラクター 廣田なお さんが登場！／「B-Home」待望のインスタライブ｜10月21日開催！
「美筋ヨガ(C)︎」を考案したヨガインストラクター・廣田なおさんが手がけるヨガウェアブランド「B-Home」。
“ヨガの時間も、日常のひとときも、心も身体もしなやかに”をテーマに、フィットネスとファッションを自由に楽しめるアイテムを提案しています。
そんな「B-Home」が、10月21日（火）12:00よりインスタライブを開催！
@onaoonao（廣田なお）と @antiqua__official（アンティカ公式）の2アカウントで同時配信し、
秋の新作や未発売アイテムをリアルな着こなしで紹介します。
ライブでは、廣田なおさん本人が実際に着用しながら、デザインのこだわりやスタイリングのポイントを解説。
コメントを通じて質問もできる、インタラクティブな配信です。
「B-Home」の世界観をそのまま体感できる特別な1時間。
秋の新作を誰よりも早くチェックできるこの機会を、どうぞお見逃しなく！
開催日時：2025年10月21日（火）12:00～13:00
配信アカウント：
@onaoonao（廣田なお）
@antiqua__official（アンティカ公式）
配信内容：B-Home秋の新作紹介／未発売アイテム公開／リアルコーデ提案
B-Homeはこちら :
https://www.antiqua.co.jp/view/page/index_b_home
B-Homeが提案するのは、ヨガの時間もお出かけにも心地よく寄り添うウェアです。
リアルな着こなしを通して、新しい季節の自分らしいスタイルを見つけてみてください。
『欲しい！』を叶える！
PRODUSE BY NAO HIROTA
ヨガインストラクターの廣田なおさんだからこその目線で。
隠したいところはしっかりカバーし、着やせ効果はもちろん、
極上素材や女性らしく見えるラインに拘ったほかにない。
ヨガスポーツウェアブランド。
株式会社antiqua
antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。