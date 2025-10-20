超HOTなKブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」×「fwee（フィー）」、初の移動型POPUP『旅するストア』開催決定！～新作下地の発売を記念し、全国8都市を巡る体感型イベントを開催～

株式会社BENOW JAPAN■ イベント詳細

各ブランドの新作下地の発売を記念して実施される本イベント『旅するストア』では、千葉を皮切りに、東京・横浜・名古屋など日本全国8都市を巡り、各ブランドの新商品や人気アイテムを実際に手に取って試せるタッチアップ体験をご用意しています。

また、会場はフォトジェニックな展示空間として装飾されており、

写真撮影や製品体験を通じてブランドの世界観を体感していただけます。

イベントの詳細およびスケジュールは、下記の特設サイトにてご覧いただけます。

イベント特設ページを見る :https://m.numbuzin.jp/board/event/read.html?no=32632&board_no=2&cate_no=48

■ 開催スケジュール

バス走行期間：2025年10月25日（土）～11月30日（日）

POPUP開催期間：2025年10月25日（土）～11月23日（日）

＜開催スケジュール＞

第1スポット：2025年10月25日（土）・26日（日）／千葉

第2スポット：2025年10月30日（木）・31日（金）／東京

第3スポット：2025年11月2日（日）・3日（月・祝）／横浜

第4スポット：2025年11月8日（土）・9日（日）／名古屋

※今後のスケジュールは後日公開予定

■ numbuzin（ナンバーズイン）

ブランドカラーであるイエローを基調に装飾された“エアストリーム”では、

10月に登場した新作「5番トーンアップベース」を中心に、ブランドの人気アイテムを実際に手に取って試せるタッチアップ体験をご用意しています。

POPUPのイメージエアストリーム内部●新商品情報

10月発売のナンバーズイン

「5番白玉グルタチオンCトーンアップベース」は

No.1 人気の5番美容液の白玉効果はそのままで

アイドルのような透明感溢れる肌が作れるアイテム。

●イベント特典

１. 全商品20％OFF！

（※イベントでは一部商品のみ販売予定）

２. 新作購入でリニューアル2番ゲルマスクをプレゼント

３. 肌悩み別セットが最大47%OFF!

４. 5,000円以上ご購入で限定オリジナルトートバッグ贈呈

■ fwee(フィー)

ロンドンバスが、『旅するストア』限定のfweeデザインで登場。

1階では、新商品の“湯上がりのようなツヤ肌”を叶える下地「スパグロウ」の世界観を体感できるエリアを、2階では、ブランドのベストセラー商品を自由にタッチアップできる空間をご用意しています。

SNSで話題沸騰中の「日本限定色・3Dボリューミンググロス（全3色）」も、実際に手に取ってご購入いただけます。

＜バス１階：After Spa momentを体感できる特別空間＞＜2階：fweeベストアイテムを一気に体験＞●新商品情報

fweeから日本先行発売される

「スパグロウUVトーンアップベース」

湯上りのような素肌のようなツヤ感を演出。

スパ成分配合しており、どんなクッションとも相性抜で化粧ノリも一段と上がるアイテムです。

●イベント特典

１. 全商品20％OFF！（※イベントでは一部商品のみ販売予定）

２. 新作購入で3Dボリューミングティントのミニチューブプレゼント(※カラーはレジにて確認)

３. 5,000円以上ご購入で限定オリジナルトートバッグ進呈

■ 合同スペシャル企画

１. ご購入者限定で、

豪華景品が当たるラッキーくじを開催。

２. 各ブランドの自信作である

「新作下地」をかけた、投票対決が開幕！

イベントの最新情報は各ブランドSNSをご確認ください。

ナンバーズイン公式X :https://x.com/numbuzin_jpfwee公式X :https://x.com/fwee_makeup_jp

■注意事項

※日程および営業時間は、予告なく変更となる場合がございます。

※荒天や交通状況等により、開催内容を変更または中止する場合がございます。

※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

※混雑状況により、入場までにお時間をいただく場合がございます。

※混雑時は整理券を配布させていただく場合がございます。

※販売商品が欠品する場合がございます。次回入荷は未定です。

※特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※会場内では、他のお客様が写り込まないようご配慮のうえ撮影をお願いいたします。

■ 会社概要

会社名：株式会社BENOW JAPAN

代表者：金 大栄

所在地：東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー22階

連絡先：salesmanaging_@benow.co.jp

ナンバーズイン公式サイト :https://numbuzin.jp/fwee公式サイト :https://fwee.jp/