小室哲哉氏プロデュース「OVAL SISTEM」新作スマホゲーム『アウトランカーズ』とのタイアップ楽曲「風に舞う戦士」リリース決定！ゲームと音楽、レジェンドたちの新時代コラボレーション

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社（本社：東京都新宿区、執行役員社長CEO：亀田信吾、証券コード:3823）の子会社Pavilions株式会社（東京都港区、代表取締役：小室哲哉）およびSOUND PORT株式会社（東京都港区、代表取締役：小室哲哉）は、小室哲哉氏がプロデュースする3人組女性音楽ユニット『OVAL SISTEM（オーバルシステム）』が、株式会社でらゲーの新作スマホゲーム『アウトランカーズ』とのタイアップ楽曲「風に舞う戦士」をリリースすることを発表いたします。

■ タイアップ楽曲「風に舞う戦士」について

小室哲哉氏が『アウトランカーズ』の世界観をイメージして書き下ろした本楽曲は、ゲームの疾走感あふれるバトルシーンと、"前を向いて戦う"というポジティブなメッセージが融合した意欲作となっています。

楽曲の特徴

小室哲哉氏による作詞・作曲・編曲 アウトランカーズの世界観を表現 今の世代に向けたポジティブなメッセージ レジェンドコンテンツのクロスオーバーの証として、あの名曲「恋しさと せつなさと 心強さと」のモチーフをシグネイチャーとして使用

- リリース時期： 2025年11月6日のゲーム正式リリースと同時期を予定- 配信サービス： Apple Music、Spotify、Amazon Music、LINE MUSIC、その他主要音楽配信サービス

■ レジェンドたちの新時代コラボレーション

小室哲哉氏は、伝説的な対戦格闘ゲームの映画主題歌として「恋しさと せつなさと 心強さと」を提供して以来、さまざまなゲーム作品への楽曲提供を手がけてきました。

今回、『アウトランカーズ』を手がける岡本吉起氏、船水紀孝氏、西谷亮氏といったゲーム業界のレジェンドたちと、音楽界のレジェンド小室哲哉氏という、新世代に向けた2つのプロジェクトがふたたびコラボレーションを実現いたしました。

■ 『アウトランカーズ』について

正式リリース日： 2025年11月6日（木）

『アウトランカーズ』は、「3人編成」の3チームが入り混じる「奪い合いアクションバトル」ゲーム。伝説的な対戦格闘ゲームを生み出した岡本吉起氏、船水紀孝氏、西谷亮氏が監修・総合プロデュースを担当する新作スマホゲームです。

サービス提供： 株式会社でらゲー

公式サイト： https://outrankers.jp

■ OVAL SISTEM（オーバルシステム）について

小室哲哉氏がプロデュースする新時代の音楽ユニット。円周率のように割り切れず、永遠に変わり続けるサウンドをコンセプトに、エレクトロ、ロック、ポップの要素を融合させた音楽を展開する女性3人組グループ。

メンバー：

住田愛子（ボーカル） mochiluca（キーボード） iBerry（ギター）

公式サイト： https://ovalsistem.work/

公式X： @OVAL_SISTEM

■ 小室哲哉氏 プロフィール

1958年11月27日 東京都生まれ。音楽家、音楽プロデューサー。 1983年、TM NETWORKを結成し、1984年に「金曜日のライオン」でデビュー。プロデューサーとして幅広いアーティストを手がけ、これまで世に生み出した楽曲総数は1,600曲を超える。日本歴代シングル総売上が作詞/作曲/編曲の全ての分野でTOP5に入り、20曲以上がミリオンセラーを獲得する稀代のヒットメーカー。

【会社概要】

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

所在地：東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

代表者：執行役員社長CEO 亀田信吾

設立：2004年7月 上場：東証スタンダード（3823）

事業内容：新規事業の立ち上げ支援、M&A・投資戦略、子会社への経営指導

URL: https://twhdc.co.jp





Pavilions株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 小室哲哉

事業内容：音楽、エンターテインメント事業の企画制作等





SOUND PORT株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 小室哲哉

事業内容：著作権、出版権、特許権、商標権等の保有及び管理等

■本リリースに関するお問合せ先

当社ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください

https://twhdc.co.jp/inquiry/