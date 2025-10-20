世界で最も注目されるK-POP授賞式【2025 MAMA AWARDS】TELASA で日本独占生配信！

『2025 MAMA AWARDS』11月28日（金）、11月29日（土） レッドカーペット＆授賞式をTELASA（テラサ）で独占生配信！※

世界最大級のK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』――今年11月28日（金）・29日（土）の２日間、香港のKai Tak Stadiumで開催される同授賞式を、TELASA（テラサ）で独占生配信することが決定！（※主催者（Mnet Japan, Mnet Smart+, Mnet Plus）を除く）

授賞式だけでなく、レッドカーペットの様子も生配信。後日、アーカイブ配信も予定されているほか、過去３年分の『MAMA AWARDS』のアーカイブも、本日配信スタートしました！

世界最大級のK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』

K-POPの歴史に新たな金字塔を打ち立て続ける伝統の授賞式が

今年は11月28、29日に香港で開催！

さらなる進化と興奮のステージをお見逃しなく！

韓国のエンターテインメント企業CJ ENMが主催する世界最大級のK-POP音楽授賞式『MAMA AWARDS』。1999年に「Mnet映像音楽大賞」として開催され、2009年に「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS(MAMA)」に、そして2022年には「MAMA AWARDS」となり、26年以上にわたってK-POPをけん引しています。

過去にはBIGBANG、少女時代、BTS、SEVENTEENなど、数多くのK-POPアーティストたちが栄えある賞を授賞。MAMA AWARDSの授賞こそがK-POPアーティストにとって最高の栄誉であり、その実力と人気の揺るぎない象徴と言われてきました。昨年はアジアを超え、K-POP授賞式としては初めて、世界音楽市場１位のアメリカへ進出。アカデミー賞授賞式が毎年開催される場所である、米・ロサンゼルス「ドルビー・シアター」で『2024 MAMA AWARDS』が開催され、K-POPの歴史にまた新たな金字塔を打ち立てました。

そんな栄誉ある授賞式が、今年は11月28日（金）・29日（土）の２日間、香港のKai Tak Stadium（カイタック・スタジアム）で開催！ さらなる進化と興奮のステージが展開されることが期待されます。世界が注目するこの瞬間を、ぜひお見逃しなく！

全世界が注目する豪華アーティスト集結の『2025 MAMA AWARDS』を

TELASA（テラサ）で独占生配信！

授賞式の模様、白熱のステージ、レッドカーペットまで…

世界中のファンと共有する熱狂の時間をTELASAで！

豪華アーティストが集結する『2025 MAMA AWARDS』をTELASA（テラサ）で独占生配信することが決定！ ※本配信は、主催者（Mnet Japan, Mnet Smart+, Mnet Plus）を除いて日本独占生配信です。

出演者による特別なパフォーマンスや演出、普段は絶対に見ることができないスペシャルコラボなど、毎年『MAMA AWARDS』のステージはその開催当日まで大きな注目を集めています。今年も『2025 MAMA AWARDS』だからこそ実現するパフォーマンスやコラボが数々繰り広げられること、間違いなし！ また、『2025 MAMA AWARDS』は、アジアをはじめ、アメリカやヨーロッパなど世界各地でリアルタイム配信され、世界中のファンが同じ時間に熱狂を共有することとなります。そんな特別な瞬間と白熱のステージを、どうぞTELASAの生配信でお楽しみください！

さらに、授賞式とライブパフォーマンスだけでなく、授賞式の前に行われるレッドカーペットの模様も生配信。もちろん日本語字幕付きで、現地の熱狂をそのまま日本でも味わうことができます！

見逃した方、もう一度見たい方のために、後日アーカイブ配信も予定。何度でも『2025 MAMA AWARDS』を楽しんでいただけます！

過去３年分の『MAMA AWARDS』も配信スタート！

2022年、2023年、2024年の『MAMA AWARDS』の熱狂をもう一度！

『2025 MAMA AWARDS』の独占生配信決定を記念し、TELASAでは過去３年分の授賞式、『2022 MAMA AWARDS』、『2023 MAMA AWARDS』、『2024 MAMA AWARDS』のアーカイブ配信を本日より配信スタート！

BTSが６冠を達成し、史上初の「MAMA Platinum」を受賞、KARAの電撃復活後初ステージが実現した『2022 MAMA AWARDS』、SEVENTEENが感動のスピーチを披露した『2023 MAMA AWARDS』、BIGBANGの９年ぶりとなる再結集が話題になった『2024 MAMA AWARDS』――あの感動と熱狂を、TELASAで何度でもお楽しみください！

＜配信概要＞

『2025 MAMA AWARDS』

11月28日（金）・29日（土） ＜２日間＞

日本独占生配信！※主催者（Mnet Japan, Mnet Smart+, Mnet Plus）を除く

※時間は後日発表されます

※TELASAは日本国内のみのサービスです

※後日、アーカイブ配信を予定しております

＜過去のMAMA AWARDS アーカイブ配信＞

タイトル： 『2022 MAMA AWARDS』/『2023 MAMA AWARDS』/『2024 MAMA AWARDS』

ただ今より一挙、見放題配信スタート！

＜TELASA MAMA特設サイト＞

ご視聴はこちらから！

URL：https://navi.telasa.jp/mama/

★TELASAに加入するなら今！期間限定の無料クーポンを配布中★

TELASA見放題会員プランの通常月額料金990円のところ、加入後30日間無料となるおトクなクーポンを10月26日までの期間限定で配布中です。以下ページより今すぐご確認ください！

https://web.videopass.auone.jp/navi/cp30telasa_aut202510(https://web.videopass.auone.jp/navi/cp30telasa_aut202510)

＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけではなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。月額料金は990 円（税込）。

※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】 https://navi.telasa.jp

【配信コンテンツ紹介】 https://www.telasa.jp/unlimited