11月1日発売！コフレセットのご購入で限定のネイルオイルホルダーをプレゼント

株式会社ウカ

この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp,＠ukabeauty.co)は2025年11月1日にホリデーコフレ”pocket-sized holiday”を限定発売します。

コフレセットをご購入で、限定のネイルオイルホルダーをプレゼント！

ukaのロゴチャームがついたネイルオイルホルダーはバッグやスマホにつけて、出先でも簡単に指先の保湿に。カラーはお選びいただけます。

シリコン本体：W31×D19×H82mm キーリング内径：19ｍｍ チャーム：W25×H22.1mm重さ：36ｇ

ポケットにしのばせる私だけのホリデーシリーズ

2025年11月1日に限定発売。

2025年のホリデーコフレは”pocket-sized holiday”

略して、ポケホリです。

どんな過ごし方でも

その時間を特別なものに変えてくれるような

ふとした瞬間に心を温めてくれるような

“ちっちゃいアイテムたち”に詰まっている“おっきなよろこび”を表現しました。

香りはシリーズ共通、

バニラ、シナモン、クローブ、カルダモン、ナツメグ、ジンジャー、スターアニスのブレンド。

クリスマスを象徴するような、ジンジャーブレッドやシュトーレン、ホットワインのような

甘さと温もりで満たされる、ホリデーの香り。

よくがんばった！今年のご褒美として。

ポケホリをポケットに忍ばせて、1人のクリスマスも、みんなと過ごすクリスマスも、

とびっきりスペシャルに彩っちゃいましょう。

【商品情報】

uka Holiday Coffret pocket-sized holiday

13,200円（税込）

セット内容

・uka nail oil pocket-sized holiday

パッケージは星降る赤い内筒に、緑ボトルのクリスマスカラー

キー成分のスイートアーモンドでやさしく潤し、アルガンオイルでハリとツヤを与えます。

・uka scented candle pocket-sized holiday 2個

コロンとかわいいアルミ製のパッケージはポケットサイズで燃焼時間は約5時間。ソイワックスを使用しています。１人時間のお供に、サプライズプレゼントにも。

・uka incense pocket-sized holiday

日常使いしやすいショートサイズを採用し、燃焼時間は約15~20分。スライド式のボックスにインセンス ＆ インセンスホルダーをコンパクトに収納し持ち運びにも最適。

