11月1日発売！コフレセットのご購入で限定のネイルオイルホルダーをプレゼント
この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp,＠ukabeauty.co)は2025年11月1日にホリデーコフレ”pocket-sized holiday”を限定発売します。
コフレセットをご購入で、限定のネイルオイルホルダーをプレゼント！
ukaのロゴチャームがついたネイルオイルホルダーはバッグやスマホにつけて、出先でも簡単に指先の保湿に。カラーはお選びいただけます。
シリコン本体：W31×D19×H82mm キーリング内径：19ｍｍ チャーム：W25×H22.1mm重さ：36ｇ
ポケットにしのばせる私だけのホリデーシリーズ
2025年11月1日に限定発売。
2025年のホリデーコフレは”pocket-sized holiday”
略して、ポケホリです。
どんな過ごし方でも
その時間を特別なものに変えてくれるような
ふとした瞬間に心を温めてくれるような
“ちっちゃいアイテムたち”に詰まっている“おっきなよろこび”を表現しました。
香りはシリーズ共通、
バニラ、シナモン、クローブ、カルダモン、ナツメグ、ジンジャー、スターアニスのブレンド。
クリスマスを象徴するような、ジンジャーブレッドやシュトーレン、ホットワインのような
甘さと温もりで満たされる、ホリデーの香り。
よくがんばった！今年のご褒美として。
ポケホリをポケットに忍ばせて、1人のクリスマスも、みんなと過ごすクリスマスも、
とびっきりスペシャルに彩っちゃいましょう。
【商品情報】
uka Holiday Coffret pocket-sized holiday
13,200円（税込）
セット内容
・uka nail oil pocket-sized holiday
パッケージは星降る赤い内筒に、緑ボトルのクリスマスカラー
キー成分のスイートアーモンドでやさしく潤し、アルガンオイルでハリとツヤを与えます。
・uka scented candle pocket-sized holiday 2個
コロンとかわいいアルミ製のパッケージはポケットサイズで燃焼時間は約5時間。ソイワックスを使用しています。１人時間のお供に、サプライズプレゼントにも。
・uka incense pocket-sized holiday
日常使いしやすいショートサイズを採用し、燃焼時間は約15~20分。スライド式のボックスにインセンス ＆ インセンスホルダーをコンパクトに収納し持ち運びにも最適。
