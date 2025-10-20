11月1日発売！コフレセットのご購入で限定のネイルオイルホルダーをプレゼント

写真拡大 (全5枚)

株式会社ウカ




この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp,＠ukabeauty.co)は2025年11月1日にホリデーコフレ”pocket-sized holiday”を限定発売します。




コフレセットをご購入で、限定のネイルオイルホルダーをプレゼント！


ukaのロゴチャームがついたネイルオイルホルダーはバッグやスマホにつけて、出先でも簡単に指先の保湿に。カラーはお選びいただけます。




シリコン本体：W31×D19×H82mm キーリング内径：19ｍｍ チャーム：W25×H22.1mm重さ：36ｇ












ポケットにしのばせる私だけのホリデーシリーズ


2025年11月1日に限定発売。


2025年のホリデーコフレは”pocket-sized holiday”


略して、ポケホリです。


どんな過ごし方でも


その時間を特別なものに変えてくれるような


ふとした瞬間に心を温めてくれるような


“ちっちゃいアイテムたち”に詰まっている“おっきなよろこび”を表現しました。


香りはシリーズ共通、


バニラ、シナモン、クローブ、カルダモン、ナツメグ、ジンジャー、スターアニスのブレンド。


クリスマスを象徴するような、ジンジャーブレッドやシュトーレン、ホットワインのような


甘さと温もりで満たされる、ホリデーの香り。


よくがんばった！今年のご褒美として。


ポケホリをポケットに忍ばせて、1人のクリスマスも、みんなと過ごすクリスマスも、


とびっきりスペシャルに彩っちゃいましょう。




【商品情報】




uka Holiday Coffret pocket-sized holiday


13,200円（税込）



セット内容


・uka nail oil pocket-sized holiday


パッケージは星降る赤い内筒に、緑ボトルのクリスマスカラー


キー成分のスイートアーモンドでやさしく潤し、アルガンオイルでハリとツヤを与えます。



・uka scented candle pocket-sized holiday　2個


コロンとかわいいアルミ製のパッケージはポケットサイズで燃焼時間は約5時間。ソイワックスを使用しています。１人時間のお供に、サプライズプレゼントにも。



・uka incense pocket-sized holiday


日常使いしやすいショートサイズを採用し、燃焼時間は約15~20分。スライド式のボックスにインセンス ＆ インセンスホルダーをコンパクトに収納し持ち運びにも最適。




------------------


●uka 公式オンラインストア ukakau


https://ukakau.com/


●uka HP


https://uka.co.jp/


●Instagram


uka Official Brand Account（@instauka）


https://www.instagram.com/instauka/


uka Salon & Store Info（@ukacojp）


https://www.instagram.com/ukacojp/


uka Official USA Account（@ukabeauty.co）


https://www.instagram.com/ukabeauty.co/


ukafe(@ukafe.info)


https://www.instagram.com/ukafe.info/


●Twitter


公式Twitterアカウント（@uka_official)


https://twitter.com/uka_official