ラジオ番組『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』10月17日放送回にONEWさんが登場！日本セカンドミニアルバム『SAKU』発売後初の出演！

K-POPアイドル応援アプリ『IDOL CHAMP』内の投票機能と連動した日本国内初のラジオ番組

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』（TOKYO FM）。

2025年10月17日（金）の放送回では、10月1日に日本セカンドミニアルバム『SAKU』をリリースしたばかりのONEWさんがスタジオに登場しました。

また同日のチャート投票ではWinter Ahead (with PARK HYO SHIN) V(BTS), PARKHYOSHINが1位を獲得し、番組内で紹介されました。

10月17日（金）放送の「Pick Up Artist」コーナーには、10月1日に日本セカンドミニアルバム『SAKU』をリリースしたばかりのONEWさんがスタジオに登場しました。

放送が始まるや否や、MCの安達さんは、昔からONEWさんの大ファンであることを告白。韓国で練習生を始める以前の中学時代には、ONEWさんが所属するSHINeeの『LUCIFER (Japanese ver.)』を体育館で踊ったり、日本の音楽番組に出演した回を何度も見返していたという熱烈なエピソードを語りました。これを聞いたONEWさんは、「感動しました。ここまできたら、これはもう告白ですね」とお茶目に感謝の気持ちを伝えてくれました。

また、10月3日から5日にかけて日本武道館で開催された『2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN JAPAN』を無事完走。日本でのアルバムリリースは約3年ぶりとなり、久しぶりの日本活動となりましたが、相変わらず流暢な日本語でトークを展開していました。

「日本語を勉強する際に気を付けていることはありますか？」という質問には、「KUMON（くもん）以外はしていません。子ども向けのKUMONを使って勉強しました」と、意外な日本語学習法を明かし、スタジオを驚かせました。

そして、今月1日にリリースされた日本セカンドミニアルバム『SAKU』については、「人生で良いことがあると“花が咲く（開花する）”という表現をしますが、一生懸命に生きていれば、きっと良いことがあるという意味を込めました」と説明。

さらに、タイトル曲『花のように』については、「この曲を聴いてくださる皆さんが花のように、人生の中でそれぞれの場所で美しく咲いてほしいという思いを込めました」と語り、温かなメッセージを届けてくれました。

■「K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday」

10月17日（金）の放送回でV、PARK HYO SHIN 「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」が38回目の1位を獲得！

『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』週間チャート1位は、BTSのVとパク・ヒョシンによる「Winter Ahead (with PARK HYO SHIN)」となり、番組内でもオンエアされました。

10月17日付『IDOL CHAMP』アプリ週間投票ランキング 1位～10位

金曜日の夜。あなたの投票で決まるK-POPアイドルのオリジナル・チャートをカウントダウン形式でお届けする音楽番組！K-POPアイドル応援アプリ「IDOL CHAMP」の投票機能と連動し、リスナーの投票をもとにお送りします。

パーソナリティはPENTAGONのユウトとしてお馴染みの安達祐人、今注目のK-POPアーティスト情報も紹介します。

■番組概要

●番組名：『K-STAR CHART presents POP-K TOP10 Friday』

●放送日時：毎週金曜日 18:00～18:25

●放送局：TOKYO FM（周波数 80.0MHz）

●パーソナリティ：安達祐人さん（PENTAGON ユウトとしても活躍）

●公式X： https://twitter.com/popktop10friday

●公式サイト： https://www.tfm.co.jp/pop-k/

●公式ハッシュタグ： #ポプコン

●radiko： https://radiko.jp/

※タイムフリー機能で放送後1週間まで聴取可能です。（エリア外聴取はプレミアム会員登録が必要）

●アフタートーク配信：

AuDee： https://audee.jp/

Spotify： https://open.spotify.com/show/6vuHaiMKhrDJbKWWoau7if

Amazon Music： https://x.gd/v3wFq

■IDOL CHAMPアプリ内での投票方法

下記の1～3に沿って投票してください。

※上記は投票イメージです。お使いの端末によって表示が異なる場合があります。

■『IDOL CHAMP(アイドルチャンプ)』とは

韓国MBC PLUSがケーブルTVで放送する音楽番組「SHOW CHAMPION (ショーチャンピオン)」(毎週水曜日18:00～19:00放送)と連動したスマートフォン向けアプリサービスで、アプリから番組へ事前投票を行うことができます。その結果が毎週のランキングに反映され、チャンピオンとなったアーティストの楽曲が番組内で配信されます。

また、アプリでは番組投票以外にも様々なトピックで投票が行われており、そこで1位となったアーティストは、街頭ビジョン広告や駅構内の広告スペースなどに応援広告が掲示されたり、アーティスト名義で寄付活動が行われます。特に、『Forbes(韓国版)』といった著名な雑誌やミュージックアワードに出演するアーティストを選出する投票とも連動しており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

※MBC PLUSは、韓国の地上波チャンネルMBCの子会社で、ケーブル・衛星・IPTVなどでサービスを行う複数チャンネルを保有。現在は、ドラマ、バラエティ、音楽、スポーツ、米州地域向けなど、多方面に向けたチャンネルを運営する放送局です。

