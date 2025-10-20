KOMONO 超会議 品川 祐 氏 「映画製作とお笑い」講演会 開催！

ハウスクラフト株式会社

このKOMONO 超会議 講演会はハウスクラフト株式会社の本社のある三重県菰野町で開催し地域発展・貢献を目的にしております。 菰野町にお越しいただくことで、「良い話」が聞けたり、「良い学び」や「新たなきっかけ」を得られ、結果として 「学びがあり、魅力あふれる街」としての認識が広がり、地域の発展へとつながることを目標としています。また、参加費は無料として、年齢を問わず誰もが参加出来、夢を追いかけられる地域・社会を実現を目指し企画いたしました。

KOMONO 超会議の行われる菰野町とは？

三重県菰野町 ―― そこは知のドラマが刻まれる場所。

各分野の第一線で活躍する人々が集い、深い対話を交わす場です。

ここでしか聞けない経験談や、日々の仕事に活きる視点が自然と心に響いてきます。

あなたの好奇心に、新しい扉が開かれます。

菰野町の未来への想いが響き合う、そんな一日を一緒に過ごしませんか？

講演者：品川 祐氏

講演テーマ：「映画製作とお笑い」参加費：無料 （予約不要です）

お笑いコンビ「品川庄司」ボケ担当。 芸人活動のほか、近年は映画監督・小説家としても活動の幅を広げ、 初監督作品『ドロップ』は興行収入 20 億円を記録するヒットを達成。 著書や YouTube での発信も積極的に行い、芸人・映画監督・作家 として多彩な表現活動を展開している。

主催：ハウスクラフト株式会社

後援：菰野町、菰野町教育委員会、金剛禅総本山少林寺湯の山道院日時：2025年11月9日（日）開場 12:30／開演 13:30／終演 15:15場所：菰野町町民センターホール 三重県三重郡菰野町福村 871-2

【 KOMONO超会議 】に関するお問合せ

三重県の住宅会社「ハウスクラフト株式会社」

電話 059-340-5003