【新登場】Android15搭載・Gemini音声対応ポータブルディスプレイオーディオ「GetPairr Vista 2.0」ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応発売記念30％OFF
■ 製品概要
「GetPairr Vista 2.0」は、従来モデル「GetPairr Vista」からCPUを5コアに強化し、RAM＋ROMを3GB＋64GBへ増量。IPSパネルの採用により、視野角と発色がさらに鮮明になりました。
Android 15 OSを搭載し、YouTube／Netflix／Spotify／Prime Videoなど、あらゆるアプリを自由にインストール可能。Gemini音声アシスタントにも対応し、音声での操作や検索がスムーズに行えます。
■ 発売記念キャンペーン情報
Amazon限定で発売記念30％OFFセールを実施中です。
通常価格：36,800円（税込）
プロモーション価格：25,760円（税込）
割引コード：B2D2YWPZ
期間：2025年10月21日～11月20日
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCB9B58
※クーポン併用不可・在庫限り
■ 主な特長
1．Android 15＋Gemini音声対応
最新OS「Android 15」とGoogle Playストアを搭載。Gemini音声アシスタントを使い、音声でアプリ起動・検索・ナビ操作が可能です。
2．内蔵GPS搭載でスマホ不要ナビ
本体内蔵GPSにより、Google Mapなどのナビアプリを直接利用可能。スマホ接続なしでも自車位置を正確に表示します。
3．ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応
Bluetoothで初回接続後は、次回以降自動接続。ケーブル不要で通話・音楽・ナビを操作でき、車内の配線もスッキリ。
4．2画面分割（PIP）モード
ナビと動画を同時表示可能。長距離ドライブ中でも助手席で動画を楽しめ、快適なドライブエンタメを実現。
5．11インチIPS大画面ディスプレイ
解像度1920×720の高精細パネルを採用。明るく広視野角で、どの角度からでも美しい映像を表示します。
■ GetPairrについて
「Get Connected, Get Pairr.」
GetPairr（ゲットペアー）は、“つながること＝Get Paired”をブランド理念に掲げ、車内をもっと便利で楽しくするカーエレクトロニクス製品を開発しています。
高品質・高コスパ・シンプル操作を重視し、「誰でも簡単に車内をスマホ化できる体験」を提案しています。
■ アフターサービス・お問い合わせ
本製品は1年間の製品保証付きです。
初期不良・接続サポートなどは日本語で対応いたします。
公式LINE：@getpairr
メール：support@getpairr.com
販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPCB9B58
