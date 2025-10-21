楽譜出版社フェアリーより＜クリエイターズ スコア＞『無伴奏ソナタ第1番BWV1001から「アダージョ」』（フルート、オーボエ、クラリネット、ソプラノサクソフォン、アルトサクソフォン）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『独奏フルートのための無伴奏ソナタ第1番BWV1001から「アダージョ」／バッハ（Bach） 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏フルート
（キー）Dm （難易度）上級
（投稿者コメント）
J.S.バッハ作曲、無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番BWV1001から第1楽章「アダージョ」を独奏フルート版にarrangeしました。
原調はEmですが音域を考慮してDmに移調しております。
ヴァイオリン特有の重音は装飾音にしておりますので、演奏の際は装飾音を長めに吹くと雰囲気が伝わると思います。
YouTubeにアップした楽譜対応音源を参考になさってください。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=Nc0J83NlJCw
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1730
＜楽譜概要＞
【商品名】独奏フルートのための無伴奏ソナタ第1番BWV1001から「アダージョ」/バッハ（Bach）
【演奏形態】管楽器無伴奏譜
【定価】1000円（税別） 【判型・ページ数】A4・4ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332213&id=bodyimage1】
『独奏オーボエのための無伴奏ソナタ第1番BWV1001から「アダージョ」／バッハ（Bach） 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏オーボエ
（キー）Dm （難易度）上級
（投稿者コメント）
J.S.バッハ作曲、無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番BWV1001から第1楽章「アダージョ」を独奏オーボエ版にarrangeしました。
原調はEmですが音域を考慮してDmに移調しております。
ヴァイオリン特有の重音は装飾音にしておりますので、演奏の際は装飾音を長めに吹くと雰囲気が伝わると思います。
YouTubeにアップした楽譜対応音源を参考になさってください。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=MWdse9h06j4
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1731
＜楽譜概要＞
【商品名】独奏オーボエのための無伴奏ソナタ第1番BWV1001から「アダージョ」/バッハ（Bach）
【演奏形態】管楽器無伴奏譜
【定価】1000円（税別） 【判型・ページ数】A4・4ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332213&id=bodyimage2】
『独奏クラリネットのための無伴奏ソナタ第1番BWV1001から「アダージョ」／バッハ（Bach） 』
投稿者：志田正次 編曲：志田正次
独奏クラリネット
（キー）Em （難易度）上級
（投稿者コメント）
J.S.バッハ作曲、無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番BWV1001から第1楽章「アダージョ」を独奏クラリネット版にarrangeしました。
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
