楽譜出版社フェアリーより＜クリエイターズ スコア＞『ヨセフと兄弟たちの再会』『i』『Ghost Dance』『エール』『アンの祈り』が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システム＜クリエイターズ スコア＞の新規投稿作品を発売した。
『旧約聖書のためのオルガン小品集第8番「ヨセフと兄弟たちの再会」 電子オルガン（エレクトーン、パイプオルガン）／川又京子 』
投稿者：川又京子 編曲：川又京子
電子オルガン（エレクトーン、パイプオルガン）
キー：Cm 難易度：中級～上級
投稿者によるオリジナル楽曲
＜投稿者コメント＞
旧約聖書「創世記」にヨセフの物語があります。
ヨセフが試練を乗り越えて、かつて自分を商人に売った兄弟たちを赦し、和解する、心を打つストーリーです。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=JK-S-3bn5CA
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1729
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】旧約聖書のためのオルガン小品集第8番「ヨセフと兄弟たちの再会」 電子オルガン（エレクトーン、パイプオルガン）/川又京子
【演奏形態】鍵盤楽器（ピアノを除く）
【定価】600円（税別） 【判型・ページ数】A4・4ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332212&id=bodyimage1】
『i ピアノソロ／日食なつこ 』
投稿者：西村敦子 編曲：西村敦子
ピアノソロ
（キー）F#m （難易度）中級
（投稿者コメント）
5thアルバム『銀化』 収録曲
オリジナル楽曲の雰囲気はそのままに、アレンジしています。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=WWebD6FGuGM
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1741
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】i ピアノソロ/日食なつこ
【演奏形態】ピアノソロ
【定価】600円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332212&id=bodyimage2】
『Ghost Dance ピアノソロ／LITE 』
投稿者：西村敦子 編曲：西村敦子
ピアノソロ
（キー）Bm （難易度）中級
（投稿者コメント）
2ndアルバム『Phantasia』収録曲
オリジナル楽曲の雰囲気はそのままに、アレンジしています。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=ffiRjnXJuJI
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1742
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】Ghost Dance ピアノソロ/LITE
【演奏形態】ピアノソロ
【定価】600円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332212&id=bodyimage3】
『旧約聖書のためのオルガン小品集第8番「ヨセフと兄弟たちの再会」 電子オルガン（エレクトーン、パイプオルガン）／川又京子 』
投稿者：川又京子 編曲：川又京子
電子オルガン（エレクトーン、パイプオルガン）
キー：Cm 難易度：中級～上級
投稿者によるオリジナル楽曲
＜投稿者コメント＞
旧約聖書「創世記」にヨセフの物語があります。
ヨセフが試練を乗り越えて、かつて自分を商人に売った兄弟たちを赦し、和解する、心を打つストーリーです。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=JK-S-3bn5CA
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1729
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】旧約聖書のためのオルガン小品集第8番「ヨセフと兄弟たちの再会」 電子オルガン（エレクトーン、パイプオルガン）/川又京子
【演奏形態】鍵盤楽器（ピアノを除く）
【定価】600円（税別） 【判型・ページ数】A4・4ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332212&id=bodyimage1】
『i ピアノソロ／日食なつこ 』
投稿者：西村敦子 編曲：西村敦子
ピアノソロ
（キー）F#m （難易度）中級
（投稿者コメント）
5thアルバム『銀化』 収録曲
オリジナル楽曲の雰囲気はそのままに、アレンジしています。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=WWebD6FGuGM
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1741
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】i ピアノソロ/日食なつこ
【演奏形態】ピアノソロ
【定価】600円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332212&id=bodyimage2】
『Ghost Dance ピアノソロ／LITE 』
投稿者：西村敦子 編曲：西村敦子
ピアノソロ
（キー）Bm （難易度）中級
（投稿者コメント）
2ndアルバム『Phantasia』収録曲
オリジナル楽曲の雰囲気はそのままに、アレンジしています。
（参考音源URL）https://www.youtube.com/watch?v=ffiRjnXJuJI
下記webサイトよりお取り寄せできます。
https://fairysite.com/product_detail/LCS1742
※＜クリエイターズ スコア＞とは、社外のクリエイター様よりご投稿いただいた作品を当社にて代行販売する会員システムです。
＜楽譜概要＞
【商品名】Ghost Dance ピアノソロ/LITE
【演奏形態】ピアノソロ
【定価】600円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年9月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332212&id=bodyimage3】