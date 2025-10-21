楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『灯を護る／スピッツ』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜・メロディ譜、『GOOD DAY／Mrs. GREEN APPLE』のバンドスコアが発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『灯を護る／スピッツ（ピアノソロ）[LPS2217]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2217
＜楽譜概要＞
「灯を護る／スピッツ」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌
キー：A（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年10月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332206&id=bodyimage1】
『灯を護る／スピッツ（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1940]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1940
＜楽譜概要＞
「灯を護る／スピッツ」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌
キー：A（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年10月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332206&id=bodyimage2】
『灯を護る／スピッツ（メロディ譜）[LTML17]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML17
＜楽譜概要＞
「灯を護る／スピッツ」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 オープニング主題歌
キー：A（フラット）
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年10月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332206&id=bodyimage3】
『GOOD DAY／Mrs. GREEN APPLE（バンドスコア）[LBS2650]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2650
＜楽譜概要＞
「GOOD DAY／Mrs. GREEN APPLE」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
大森元貴 出演「キリン グッドエール」CMソング
キー：D
パート：Vo.&Cho./ Key.1/ Key.2/ Key.3/ E.G.1/ E.G.2/ E.B.（5strings Bass）/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・16ページ
【発売日】2025年10月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332206&id=bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
