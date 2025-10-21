関西からパワーを波及！まさに力を現す道、パワー系アクション俳優 大東賢氏が創案した‘’力現道‘’アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
力現道（りきげんどう）は、大東賢監督が提唱する「力を現す道」であり、単なる肉体的な強さだけではなく、精神性も重視する武道の哲学です。
パワー（力）アクション（表現・行動）グロウ（道・成長）＝力現道
「力現道の精神性の核心」
力現道の精神性は、日本の伝統的な武道に共通する「道」の思想と深く結びついています。
☆自己との向き合い
武道における「道」の精神は、勝敗だけでなく、自己の修練と人間形成に重きを置きます。力現道もまた、アームレスリングで培った「力」を通じて、自分自身と向き合い、成長していくことを目指します。
☆「本物」の追求
大東監督の「力がなければ、殴っても相手は倒れない」という言葉は、安易なごまかしではなく、本物の力を追求する精神を表しています。これは、武道が単なる戦闘技術だけでなく、根底にある本物の強さや説得力を重視する点と共通します。
☆礼節と尊厳
伝統的な武道では、相手に対する礼節や尊厳を重んじます。力現道においても、単なる暴力的な力ではなく、その力をどのように使い、表現するかに精神性が込められていると考えられます。
☆目的意識と継続
「道」という言葉が示すように、力現道は終わりなき鍛錬のプロセスです。力を現すという明確な目的意識を持ち、それを継続的に追求していく精神が重要になります。 日本の武道における精神性との共通点 日本の武道は、古くは戦闘技術として発展しましたが、時代とともに精神的な修養の要素が強まりました。
☆人間形成
多くの武道が「人間形成の道」とされ、身体を鍛えるだけでなく、集中力、礼節、そして自己抑制といった精神的な側面も養われます。力現道も、単に強いだけでなく、その強さをどう用いるかという人間性に関わる哲学を持っています。
☆自己成長の追求
武道は、昨日できなかったことが今日できるようになるというような、自己成長を重視します。力現道も、大東監督自身の努力と探求心から生まれたものであり、常に自分を超えていく「私を超えていく」という精神 にも通じるものです。
☆「道」の思想
茶道や華道など、日本には多様な「道」がありますが、共通して「真理の探求」や「修行」といった精神的な意味合いがあります。力現道も「道」と名付けられていることから、深い精神性を追求する姿勢がうかがえます。 つまり、力現道の精神性とは、アームレスリングで培われた「本物の力」を基盤としつつ、日本の伝統的な武道の精神である自己修練、礼節、そして終わりなき探求といった要素が融合したものであると言えるでしょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332129&id=bodyimage1】
「力現道」の背景にある思想、 アクション監督の大東賢さんが提唱する「力現道」は、単なるアクション技術の習得に留まらず、自身の「力」を最大限に発揮し、現実世界で「道」を切り開いていくという強い意志と行動を重視する哲学であると考えられます。
この思想は、いくつかの要素から構成されている可能性があります。
行動原理主義的な側面 「力現道」の「力」を重視し、「現」実に「道」を拓くという姿勢は、行動を通して現実を変えていく「行動原理主義」と通じるものがあるでしょう。
これは、結果を行動や意志の問題に帰し、それらを徹底的に追求することで「力」を発揮するという考え方です。
☆現実主義
理想論だけではなく、困難な現実と向き合い、自らの行動で活路を見出すリアリズムが根底にあると考えられます。
☆主体性
他者に依存せず、自らが主体となって物事を成し遂げようとする強い意志を感じさせます。
