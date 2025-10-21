日本を代表する冬季イルミネーションを決定！「日本三大イルミネーション」の一般投票を開始。抽選で10名様に3,000円分のQUOカードをプレゼント。2025年10月24日（金）まで投票実施中です。
一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューロー（東京都／代表理事丸々もとお）では、本格的なイルミネーションイベントがスタートする冬に先駆け、夜景観光ブランド「日本三大イルミネーション」の認定発表を行います。このたび史上初となる一般投票を開始。投票期間は2025年10月17日（金）～24日（金）です。中間発表では一般投票を集計し、「東日本イルミ10位」「中日本イルミ10位」「西日本イルミ10位」を発表。その後、2025年11月27日（木）に開催される「夜景サミット2025 in 藤沢」において、夜景観光士（夜景検定の有資格者）の投票を加え、「日本三大イルミネーション」を最終決定いたします。冬のイルミネーションを楽しみにしている皆様より、沢山のご応募をお待ちしております。
「日本三大イルミネーション」とは
2017年に創設した日本のイルミネーションブランド。2022年の改選以来、3年振り3回目となる新たな「日本三大イルミネーション」を発表します。イルミネーションはいまや夜のエンターテインメントとして年々進化。全国で観光誘客を目的に無料・有料と数多く誕生してきました。同ブランドの認定をきっかけにイルミネーション文化がますます発展し、日本が誇るクリエイティブな側面や技術力を生かした夜間エンタテインメントの魅力を国内外へと発信して参ります。
・公式WEBサイト
https://illumitop3.yakeikentei.jp/
＜募集要項＞
対象：日本国内にお住まいの方
アンケート期間：2025年10月17日（金）～10月24日（金）
賞品の抽選、発送について：フォームよりアンケートにご回答いただいた方の中から、厳正な抽選の上、10名様に3,000円分のQUOカードを差し上げます。なお、当選者には、当社から当選メールのご連絡後、賞品の送付先をご連絡いただき、賞品の発送を行います。
※当選はご回答いただいた際にご入力いただいたメールアドレスにお送りいたします。
※当選メールが届かない場合、または当社の指定の期日までに賞品のご送付先をご連絡いただけない場合は、抽選を無効とさせていただく場合があります。
※抽選状況に関するお問い合わせにはお答えできません。ご了承ください。
＜注意事項＞
・お一人様1回のご回答に限らせていただきます。
・当選の権利は、当選者ご本人様においてのみ有効とし、当選の権利を他人へ譲渡した場合には、当選を無効とさせていただきます。
・賞品のお届け先は日本国内に限ります。
・転居、長時間の不在等により、賞品のお届けができない場合は、当選を無効とさせていただく場合があります。
＜ご登録情報の利用目的＞
フォームより入力いただいた情報は、下記記載の利用目的の範囲内でのみ利用いたします。
・プレゼントに関する抽選・当選の連絡
・アンケートに関する統計処理
※当社の厳正な管理の下で行い、委託先以外の第三者には提供いたしません。
応募フォームはこちら（URLまたはQRコードより）
https://forms.gle/9mKSxexPXSNN7ppu7
＜本記事・アンケートに関するお問い合わせ先＞
一般社団法人 夜景観光コンベンション・ビューロー
東京都中央区勝どき1-13-6 TEL：03-6204-0115
info@yakei-cvb.or.jp
