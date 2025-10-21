NTTアーバンバリューサポート、360°Homes導入で 不動産DXを次のステージへ

報道関係各位

2025年10月21日

株式会社AGENCIA（本社：愛知県名古屋市東区、代表取締役CEO：ジャン ピエール、以下「AGENCIA」）は、不動産業界向けクラウドサービス「360°Homes®」を、NTTアーバンバリューサポート株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：北村美樹浩、以下「NTTアーバンバリューサポート」）へ正式導入したことを発表いたします。

同社は、360度画像を活用した空間体験型の営業・内覧ソリューションを導入し、「現地に行かずに空間を体感できる」商談スタイルを確立しました。これは、業界全体で急速に高まる効率的な営業プロセスへの要望に応えるものです。







不動産業界の背景と課題

● 物件の魅力を写真や募集資料だけで十分に伝えることが困難

● 内覧には必ず現地訪問が必要で、顧客・営業の双方に大きな負担

● 商談前の情報不足により、検討から意思決定までのリードタイムが長期化

近年はオンライン内覧や非対面接客の需要が急拡大しており、業界のDX推進は喫緊の課題となっています。

「360°Homes®」による解決策

● AIによる自動補正・最適化：即時に360度ビュー内覧コンテンツを生成

● 臨場感ある内覧体験：現地訪問が困難な顧客にも「その場にいるような体感」を提供

● オンライン商談の加速：検討時間を短縮し、問い合わせ数・成約率の向上を支援



他社の一般的なバーチャル内覧ツールと異なり、「360°Homes®」はクラウドベースでAI処理を自動化しているため、現場スタッフが特別なスキルを持たずとも利用可能であり、運用コストを最小限に抑えつつ高品質なコンテンツを生成できます。





NTTアーバンバリューサポート様が重視する「高品質・高画質」の360°コンテンツはもちろん、スマートフォンと360°カメラさえあれば、わずか数分で撮影が完了します。そのため、品質を求めるお客様からスピードを重視する現場まで、幅広いニーズに柔軟に応えることが可能です。

導入メリット（NTTアーバンバリューサポート事例）

● コンバージョン率向上：360度ビューによる物件価値の訴求力強化

● 営業準備スピードの向上：撮影から自社サイトへの掲載まで自社内で完結

● 顧客体験の向上：決裁権者への説明がしやすくなった

● 信頼性の高い提案：直感的に「広さ」「眺望」「光の入り方」「雰囲気」を伝達可能

NTTアーバンバリューサポートの導入背景

「働き方改革やテレワークの普及を背景に、オフィス・住宅いずれも現地に行かずに物件について詳しく知りたいという要望が増えております。『360°Homes®』は、そのようなニーズを満たしてくれるソリューションです。」

ーNTTアーバンバリューサポート株式会社 ご担当者様

今後の展望

AGENCIAは「360°Homes®」にVRステージング機能を2026年前半に追加予定です。顧客はオフィス空間や住宅内に仮想家具や設備を自由に配置し、「理想の暮らしをその場で体感」できるようになります。 さらに、NTTアーバンバリューサポートと共同でAIレコメンド機能や顧客行動分析ダッシュボードの開発を検討しており、よりパーソナライズされた不動産提案を実現することで、業界全体のDX推進をリードしてまいります。

製品概要

● サービス名：360°Homes®（サンロクマルホームズ）

● 提供形態：クラウド型 360度ビュー撮影・内覧サービス

● 特長：現地訪問を不要にし、空間提案・商談・集客を効率化

● サービスサイト：https://www.360.homes/ja/

導入企業概要

● 企業名：NTTアーバンバリューサポート株式会社

● 所在地：東京都港区

● 事業内容：不動産管理を中心とした総合マネジメント業務

● 公式サイト：https://www.ntt-uvs.com/

株式会社AGENCIA（アジェンシア）会社概要

株式会社AGENCIAは、AI技術と360度画像解析を融合させたSaaS型ソリューションを提供し、不動産業界・中古車業界・オークション業界に革新をもたらしております。

主なプロダクト

● 不動産向け 「360°Homes®」 https://www.360.homes

● 中古車向け 「360°Car®」 https://www.360.car

● バイク流通向け 「360°Bike®」 https://www.360.bike



高精細画像の可視化とAIによる自動解析機能を活用し、業務効率化とオンライン体験の質を同時に向上させることで、クライアント企業のDXを強力に支援しております。



公式サイト：https://www.agencia.co.jp

株主情報

● TOPPANホールディングス株式会社

● 合同会社HR Tech Fund（株式会社リクルートホールディングス100％出資）

※資本提携・事業提携に関するご相談は、下記までご連絡ください。

メール：investor@agencia.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

株式会社AGENCIA（アジェンシア） 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-1-1 アーバンネット名古屋ネクスタビル4F

● 投資家窓口：investor@agencia.co.jp

● 営業窓口 ：support@agencia.co.jp