デルタ航空会社

デルタ航空、創立100周年記念キャンペーン第2弾

デルタ航空は、2025年に創立100周年を迎えたことを記念し、先着100名様に100周年記念ラゲージタグをプレゼントするキャンペーンを10月20日（月）より実施します。

100文字エッセイコンテストに続き、第2弾となる今回のキャンペーンでは、ご自身のInstagramに「デルタ航空の好きなところ」を投稿することに同意いただいた方100名様に、100周年記念デザインのオリジナル・ラゲージタグをプレゼントします。ラゲージタグをお受け取りいただいた後、ラゲージタグを装着した写真と、「デルタ航空の好きなところ」を、ハッシュタグ「#デルタ航空100周年」と「#提供」をつけてご投稿ください。キャンペーンは、ラゲージタグがなくなり次第終了させていただきます。

デルタ航空は、1925年3月2日に世界初の空中農薬散布会社「ハフ・ダランド・ダスターズ」として創業しました。100年の歳月を経て、世界最大規模のネットワークと約10万人の従業員を擁し、1日約5,000便、年間2億人以上のお客さまにご搭乗いただく航空会社へと成長しました。本キャンペーンは、100周年を機に、デルタ航空で旅する楽しさを広めていただくことを目的としています。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名称：

デルタ航空100周年記念 ラゲージタグキャンペーン

■応募期間：

2025年10月20日（月）～

※応募が100件に達するか、2025年11月30日のいずれか早い時点で終了します。

■応募条件：

以下すべての条件を満たす方

・Instagramの公開アカウントをお持ちの日本国内の合法居住者

・提供されたラゲージタグを旅行カバン等に装着し、撮影・投稿できる方

・指定ハッシュタグ「#デルタ航空100周年」と「#提供」を付けて、「デルタ航空の好きなところ」を投稿できる方

・投稿内容がデルタ航空公式Instagramアカウントにてリポストされることにご同意いただける方

投稿条件

・ラゲージタグを装着したスーツケースや旅行カバンを撮影し、その写真を投稿してください。

・「デルタ航空の好きなところ」をコメントに記載してください。

・ハッシュタグ「#デルタ航空100周年」と「#提供」を付けて投稿してください。

・2025年11月30日（日）までに投稿してください。

■参加特典：

デルタ航空100周年記念オリジナルラゲージタグ（先着100名様）

■応募フォーム：

https://forms.gle/vh2zjK23ErAqnSVi9

■注意事項：

・ラゲージタグの発送は日本国内に限らせていただきます。

・ラゲージタグの、営利目的での転売・譲渡はご遠慮ください。

・ご応募はお一人様1回限りとさせていただきます。

・ラゲージタグの購入は不要です。

・応募規約の全文は応募フォームをご覧ください。

【本件に関する一般からのお問い合わせ】

100周年キャンペーン事務局 お問い合わせフォーム

https://forms.gle/rsg5yaMG79bEmAe26