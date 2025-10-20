【200号記念ベストバイ】16年かけてテストしまくったアイテムからおすすめを厳選！ 今すぐ買うべき「本当に良いもの」はコレ!!（MONOQLO2025年12月号）

株式会社晋遊舎200冊分の検証から「MONOQLO The Best」を発表！

月刊誌MONOQLOは、今月号で200号です。今までの全てから厳選した「いいモノ」だけ集めた記念特集です。これまで本誌を支えてくださった皆さまへの感謝を込めて、MONOQLO編集部が厳選した「本当に良いもの」から、おすすめTOP10を発表します。

200冊分から厳選！ 16年かけて見つけた「本当に良いもの」TOP10最もオススメしたい製品！ 3人のプロがその場で注文した神トースター

シャープ ヘルシオトースター AX-WT1

実勢価格：3万3000円

検証の際に、本製品で焼いた食材が、想像を絶する美味しさであったのはいうまでもありませんが、それ以上に異常だったのは、検証に参加していたプロ全員が、その場で注文し始めたこと。長年、ありとあらゆる製品の検証に携わってきた編集部員も、こんな事態は初めてでした。つまり、それほどまでに本製品のオーブントースターとしての性能が高く、焼いた食材があまりにもおいしいからにほかなりません。改めてプロの方々に購入後の感想を取材したところ、口を揃えてこう語ってくれました。「買って本当によかった！ こんなに満足のいく買い物はない！」と。

高い切れ味と新開発ジェルで圧倒的に肌へのダメージが少ないジレットなら鬼リピ間違いなし！ジレット Gillette Labs 角質除去バー搭載

実勢価格：4286円

発売以降、「これ一択」レベルで他を圧倒してきたGillette Labsが、今年リニューアルされ、さらに評価を上げました。特にヘッドの性能が素晴らしく、“肌へのダメージの少なさ”においては、T字カミソリ界No.1だといえます。こんないい道具、本当に使わなきゃ損ですよ！

「初代・二代目・三代目」全てがベストバイであり続ける傑作！ ガード付きで油はねが超少ない!!イワタニ やきまるスリム CB-SLG-3

実勢価格：9240円

8年前に“初代やきまる”がベストバイとなってから、「家焼肉には絶対やきまる！」が本誌の合言葉のようになりました。高温で表面をカリッと焼き上げつつ、プレートの溝から余計な油を落としてさっぱりした味わいに仕上げてくれるのが最大の魅力。二代目でも、三代目“やきまるスリム”でもそれは変わらず、これからもやきまるシリーズの“絶対”は変わらないでしょう。

スプリング品質が非常に高く体の負担が最小限に！ 解体して検証したから断言できる「無印ベッドは最高！」無印良品 脚付マットレス ポケットコイル（洗えるカバー組み立て仕様）

実勢価格：3万4900円（脚2000円含む）

無印の脚付きマットレスが最高なのは、本誌ではもはや常識。5年前に主要メーカーのベッドを全部分解し、その中でベストを獲得。以来、定期的に分解チェックをしていますが、このベッドはいつバラしても中身の出来がいいです。

寝返り後の頭をしっかり支える！ 誰でも簡単に理想の高さへ近づけられる枕nishikawa 自分で高さ調整できる西川おすすめの快適フィット枕（パイプ）

実勢価格：9990円

本誌は毎年、誰にでも合う枕を探し続けてきました。その中、勝ち抜いた逸品が西川の高さ調整枕です！ その寝心地のよさと高さ調整のしやすさは、高級品にも勝る傑作中の傑作です。

撥水力も撥水の持続力も圧倒的！ 一度かければ長期間水をはじいてくれる防水スプレーR&D M.モゥブレィ プロテクターアルファ オールマイティ撥水・防汚スプレー

実勢価格：1650円

2017年からベストバイを獲得し続けている、本製品。この9年間で、本誌の検証もより厳密で詳細な方法へと進化していますが、それでもなおベストであり続けています。高い撥水性と撥水持続力、吹きつけやすさという全ての項目において、右に出るものはおらず、今後超える製品も出ないだろうと本誌編集部は確信しています。

足の嫌なニオイをほぼ無臭化する凄ワザ消臭剤！薬剤が長く持つうえコスパも高いです丹羽久 ケスコ ゼリータイプ 無香料

実勢価格：489円

本誌常連ベスト消臭剤を超える、新ベストが今年誕生。本製品の特色は、なんといっても消臭力の高さ。アンモニア臭や生ゴミ臭に加え、消すのが難しい足のニオイをも取り去り、ほぼ無臭と化した消臭マスターです。

業界初の磁性流体ドライバー導入で高音質の限界突破を実現！テクニクス EAH-AZ100

実勢価格：3万9600円

前モデルも過去にベストバイを獲得していましたが、後継機となる本製品では、「磁性流体ドライバー」という業界初の技術が際立っていました。ドライバー内に磁性を帯びた液体を入れることにより、振動板を正確に制御してクリアな音を実現。振動板のエッジも薄くできるため、低音の輪郭が引き締まり、表現力もアップしています。解像度も音像定位も向上しており、ボーカルはニュアンスまで伝わるほど。確実にこれまでの「高音質」の上をいくレベルで、限界突破しています。

今までの地味ストレスが嘘のように消える魔法のクリップですサンスター文具 ウカンムリクリップ

実勢価格：660円

軽い力で大きく開き、どんな本でもしっかり固定することができます。また、見たいページを開いたままにできるので、本が閉じてしまうストレスもなく便利です！

仕上がりも使用感も完璧！ 植物エキスの力で頭皮も髪もすっきりクワトロボタニコ ボタニカル スカルプ＆シャンプー／スカルプ＆ヘアトリートメント（300ml /180g）

実勢価格：各2640円

比較検証した全16ブランドの中でも、仕上がり・成分・使用感の3テストで最高評価を獲得！ シャンプーは頭皮ケア、トリートメントはヘアケアを重視した成分配合が◎です。

各製品の詳しい検証結果は、発売中の『MONOQLO』2025年12月号をチェック！ 今後も『MONOQLO』最新号で掲載したランキングをいち早く発信していきます。お楽しみに！

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

『MONOQLO』とは…

2025年で16周年を迎えました！ 日用品やファッション、保険、クレカなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



【媒体概要】

媒体名：MONOQLO

発行日：毎月19日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/



※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。高評価認証マークについてのお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部までお願いいたします。

【MONOQLOの公式アカウント】



SNS公式アカウントでも本音を公開中！ ぜひフォローを!!

LINE :https://page.line.me/?accountId=oa-monoqloX（旧Twitter） :https://twitter.com/monoqlo_info

本音でテストする商品評価サイト「360LiFE（サンロクマルライフ）」でも

MONOQLOのコンテンツを公開中！

https://360life.shinyusha.co.jp/list/monoqlo

【本件に関するお問合せ先】

株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話：03-3518-6625

Mail : marketing_info@shinyusha.co.jp