TOKYO FM開局55周年記念局報スポット「見えないけれど、そばにいる」が、２つの広告賞を受賞！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMでは、開局55周年を記念して、ブランドプロミスである「Life Time Audio」のメッセージを込めた特別なショートストーリー「見えないけれど、そばにいる」を、局報スポットとしてオンエアしています。

この度、シリーズ４作品のうち、津田健次郎がナレーションを担当する『想像』篇が「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」ラジオ&オーディオ広告部門においてACCゴールド、『そこにいること』篇が、「2025年 日本民間放送連盟賞」CM部門において優秀賞を受賞致しました。

★ナレーションは津田健次郎。ストーリーはコピーライター・三島邦彦の書き下ろし。

ナレーションは、TOKYO FM／JFN全国38局ネットでオンエア中の『津田健次郎 SPEA/KING』（日曜12:00～12:55放送）のパーソナリティをつとめる津田健次郎。ストーリーは、ACC総務大臣賞／グランプリ、小田桐昭賞、TCC賞など数々の広告賞に輝くコピーライター・三島邦彦氏の書き下ろしによるオリジナル作品です。

★受賞内容★

■2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS／ラジオ&オーディオ広告部門 Aカテゴリー

ACCゴールド：TOKYO FM開局55周年局報「想像」篇65秒

https://www.acc-awards.com/festival/2025fes_result/radio_audio_a.html

■2025年 日本民間放送連盟賞／CM部門ラジオCM第2種（21秒以上）

優秀賞：TOKYO FM開局55周年局報「そこにいること」篇65秒

https://www.j-ba.or.jp/award2025/

★番組情報

『津田健次郎 SPEA/KING』

◆放送日時： 毎週日曜日12:00～12:30 TOKYO FM/JFN全国38局ネット

◆パーソナリティ： 津田健次郎

◆番組HP： https://www.tfm.co.jp/tsuda_speaking/

◆番組X： https://x.com/tsuda_speaking

三島邦彦プロフィール

1985年生まれ、長崎県長崎市出身。主な仕事にNetflix「人間まるだし。」「再生のはじまり」「上を見ろ、星がある。下を見ろ、俺がいる。」Honda「Hondaハート」「きょう、だれかを、うれしくできた？」「難問を愛そう。」Honda F1ラストラン「じゃ、最後、行ってきます。」Vポイント「上手な生き方、とかじゃなく、みんなが幸せになれるといいのに。」などACC総務大臣賞／グランプリ、小田桐昭賞、TCC賞、TCC審査委員長賞、TCC新人賞、ONESHOW Gold、CLIO Gold、ADFEST Gold、広告電通賞グランプリ、朝日広告賞グランプリ