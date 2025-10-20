テレビ大阪「なにわ淀川花火大会生中継2025」が在阪テレビ局で視聴率1位を獲得！

テレビ大阪株式会社

2025年10月18日（土）夜7時30分～8時54分にテレビ大阪で放送された『なにわ淀川花火大会生中継2025』は、個人視聴率7.1％（世帯視聴率10.6％）を記録し、同時間帯において在阪テレビ局で視聴率1位を獲得いたしました（ビデオリサーチ関西地区調べ）。

今年で第37回を迎えた「なにわ淀川花火大会」は、初の秋開催となり、例年とは異なる趣をお楽しみいただける機会となりました。テレビ大阪では、ホテルプラザオーサカ屋上の特設スタジオから生中継を実施し、花火の魅力を余すところなくお届けしました。

当日は番組中盤から雨が降り出し、予定していた空撮の中止や花火の一時中断など、天候による影響もありましたが、出演者の内藤剛志さん、ナジャ・グランディーバさん、松村沙友理さんの軽快なトークで番組を盛り上げ、無事に放送を終えることができました。

番組の個人視聴率は7.1%(世帯視聴率10.6％)で、瞬間最高視聴率は20：19の‶フィナーレ直前のスタジオトーク”で個人視聴率8.5％（視聴率はビデオリサーチ関西地区調べ）。同時間帯（19：30～20：54）で在阪テレビ局1位の高視聴率を獲得した。

番組プロデューサーの与十田孝輔は「大雨という悪天候の中、運営委員会の方々のご尽力の結果、

プログラムを完遂されました事に深く敬意を表します。

“地域密着”が命題であるテレビ局として、なにわ淀川花火大会の魅力をお伝えし、多くの視聴者にご覧いただけたことは大変嬉しく思っております。

雨による中断も影響し、フィナーレを生でお届けできなかった事は大変悔やまれますが…

来年は快晴で臨める事を願うとともに、引き続き大会の盛り上げにご協力できればと思っています。

最後に、当日はあいにくの天候となり、会場では雨の中でのご観覧となりました。

足元の悪い中ご来場された皆様におかれましては、体調など崩されていないか案じております。」

とコメント。

番組名：「なにわ淀川花火大会生中継2025」

放送日時：10月18日（土）夜7：30～8：54

HP：https://www.tv-osaka.co.jp/sp/yodogawa_hanabi2025/(https://www.tv-osaka.co.jp/sp/yodogawa_hanabi2025/)

当日のライブ配信映像はコチラ :https://www.youtube.com/watch?v=alHyMzET3Uk&t=3s