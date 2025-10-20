「ポイ活」から「カブ活」へ、新サービス「KABU&カブ活」を提供開始 ～いつものお買い物やゲーム・サービス利用で「株がもらえる」（*1)～

株式会社カブ＆ピース

株式会社カブ＆ピース（代表取締役社長：前澤友作、所在地：東京都港区）は、2025年10月20日より、新サービス「KABU&カブ活」の提供を開始したことをお知らせいたします。

■「KABU&カブ活」とは

「KABU&カブ活」は、これまでのポイントが貯まる「ポイ活」に代わり、日常の買い物やサービス利用を通じて、株がもらえる（*1）新しい体験を提供します。

掲載されているサイトやアプリを利用する際に、「KABU&カブ活」サイトを経由し、各サービスに設定された獲得条件（例：購入完了、アプリインストール後の起動、特定ステージ到達など）を満たすと、条件に応じて株引換券を獲得することができます。

ショッピングサイト・ゲームアプリ・動画サービスなど、約500件の提携サービスを掲載し、より幅広いサービス利用の中で株を貯める（*1）体験を楽しめるようになりました。

KABU&カブ活：https://kabukatsu.x-kabuand.com

■「カブ活ランク」を毎月開催！

「KABU&カブ活」では、集めた株引換券の枚数に応じてランクが変動する独自のランキング機能を設けています。

毎月開催されるランキングで、株引換券をより多く獲得して上位ランクに入ると、ランク特典として株引換券の獲得枚数が最大2倍になります（*2）。

日常のショッピングやアプリ利用など、普段のサービスを「KABU&カブ活」を経由して利用するだけで株引換券を貯められ、さらにランクアップによってボーナスが得られる仕組みです。

株を貯める（*1）ことをゲーム感覚で楽しめる「カブ活ランク」。日常の中で「株」を持つことがより身近に感じられる体験を提供いたします。

＊1 カブアンドでの株の受け取りにはサービス利用と株式の申込が必要です。お申込前に当社ウェブサイト内の目論見書をご覧ください。

＊2 ランク特典の株引換券の進呈上限は2,000枚までとなります。

◆カブアンドとは

サービスの利用者が、カブ＆ピース社の未公開株を受け取ることができる（*1）、日本初（*2）のサービスです。電気、ガス、モバイルデータ通信、インターネット通信、ウォーターサーバー、ふるさと納税、クレジットカード、保険代理店、リワード事業を提供しており、サービスの利用者は利用料金に応じた株引換券を受け取ることができます。株引換券は株をもらうために必要な電子チケットのようなもので、1枚1円として株と交換することができます（*3）。お渡しする株はカブ＆ピース社の未公開株です。株に交換しない場合は、本サービスの割引に使える割引券に交換することができます。

カブ＆ピース社は、「目指せ、国民総株主」をテーマに、日本国内における株式投資家を増やし、日本国経済を活性化させることをミッションに掲げ、ポイントなどでお客様を囲い込むのではなく、株式をお渡しすることで、私たちの経済圏にお客様兼株主として参加いただき、会社を成長および上場させ、所有する株式の価値を最大化させていくことを共通目標としています。また、当社の取り組みにより、株を所有することが国民全体に広がることで、一部の資本家に資本が偏り、富が偏在している状況を、資本の分散によって滑らかにし、格差の是正に繋げていきたいと考えています。

＊1株の受け取りにはサービス利用と株式の申込が必要です。

＊2サービスの利用を通じて、自社の未公開株を取得できるスキームが日本初であることを意味します。

＊3株引換券を株と交換するためにはウェブサイトからの申込が必要です。

ホームページ：https://kabuand.com/(https://kabuand.com/)

本プレスリリースは、金融商品取引法に基づいた目論見書ではありません。カブアンド種類株式及び当社に関する詳細な情報が記載された目論見書は当社のウェブサイト（https://kabuand.com/documents/prospectus2.pdf ）よりダウンロード可能です。お申込みを検討の際は、目論見書を必ずご覧ください。