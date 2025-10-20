神戸市中小企業DXセミナー参加者募集開始「中小企業の現場で使える業務効率化と粗利アップのポイント」

写真拡大

公益財団法人こうべ産業・就労支援財団


公益財団法人こうべ産業・就労支援財団では、「人時生産性（＝従業員1人1時間あたりの粗利益）」を意識した業務改善について座学とワークショップを組み合わせ、明日から実践できる改善ステップと、粗利アップにつながる具体的なノウハウを伝授します。



１．概要


日時　　　：2025年11月5日(水曜日) 13時30分-16時00分


場所　　　：神戸市産業振興センター10階レセプションルーム


開催方法　：オンライン（Zooｍ）と会場のハイブリッド形式


定員　　　：先着50名　※定員に達し次第締め切ります


申込ページ：https://kobe-dxotasuketai.jp/seminar/page38.html


対象　　　：神戸市内の中小企業経営者・担当者等


参加費　　：無料


主催　　　：公益財団法人こうべ産業・就労支援財団



２．セミナープログラム


第1部：人時生産性が重要！中小企業の現場で使える業務効率化と粗利アップのポイント
　　　　クラウドサーカス株式会社　執行役員　中小企業診断士　斉藤 芳宜 氏
第2部：チームIT神戸のご紹介


兵庫県中小企業家同友会　チームIT神戸　ジィ・アンド・ジィ株式会社　


代表取締役社長　小林　敏夫 氏
第3部：神戸市中小企業DXお助け隊のご紹介
第４部：名刺交換会