神戸市中小企業DXセミナー参加者募集開始「中小企業の現場で使える業務効率化と粗利アップのポイント」

公益財団法人こうべ産業・就労支援財団

公益財団法人こうべ産業・就労支援財団では、「人時生産性（＝従業員1人1時間あたりの粗利益）」を意識した業務改善について座学とワークショップを組み合わせ、明日から実践できる改善ステップと、粗利アップにつながる具体的なノウハウを伝授します。

１．概要

日時 ：2025年11月5日(水曜日) 13時30分-16時00分

場所 ：神戸市産業振興センター10階レセプションルーム

開催方法 ：オンライン（Zooｍ）と会場のハイブリッド形式

定員 ：先着50名 ※定員に達し次第締め切ります

申込ページ：https://kobe-dxotasuketai.jp/seminar/page38.html

対象 ：神戸市内の中小企業経営者・担当者等

参加費 ：無料

主催 ：公益財団法人こうべ産業・就労支援財団

２．セミナープログラム

第1部：人時生産性が重要！中小企業の現場で使える業務効率化と粗利アップのポイント

クラウドサーカス株式会社 執行役員 中小企業診断士 斉藤 芳宜 氏

第2部：チームIT神戸のご紹介

兵庫県中小企業家同友会 チームIT神戸 ジィ・アンド・ジィ株式会社

代表取締役社長 小林 敏夫 氏

第3部：神戸市中小企業DXお助け隊のご紹介

第４部：名刺交換会