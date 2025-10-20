株式会社ミキ・ツーリスト、ディズニークルーズラインのECサイトをリニューアルオープン

株式会社 ミキ・ツーリスト

株式会社ミキ・ツーリストは、このたびディズニークルーズライン（以下DCL）のECサイトをリニューアルオープンいたしました。

世界中で愛されるディズニーの世界観を洋上で楽しむことができるDCLは、特にファミリー層に絶大な支持を集めています。中でも注目すべきは、2026年3月にシンガポールでデビューする約20万トンの新造船「ディズニー・アドベンチャー」です。

当社では、この新造船「ディズニー・アドベンチャー」を中心に、今後日本市場でのDCL商品の展開を強化いたします。

ディズニー・アドベンチャー公式画像 提供：ディズニークルーズライン

2026年3に処女航海を迎える「ディズニー・アドベンチャー」は、208,000総トンの規模を誇り、

乗客定員約6,700名、乗務員数約2,500名を擁する、アジアにおいては過去最大の客船となります。

シンガポールのマリーナベイクルーズセンターを母港とし、3泊および4泊のクルーズを通年で運航。

魔法のような洋上での日々をお過ごしいただけます。

(株)ミキ・ツーリストは、DCL商品の日本市場での販売強化に向け、様々なプロモーション活動を展開してまいります。特に「ディズニー・アドベンチャー」を中心とした商品は、初めてクルーズを体験される方からリピーターの方まで幅広い層に支持されると期待しています。また、シンガポール発着というアクセスの良さを活かし、東南アジアを旅行先として検討される方にも最適な商品です。

今後は旅行代理店を通じた販売拡大を図り、団体旅行の問い合わせや旅行代理店からの相談を広く承るとともに、更に利便性の高いオンライン予約システムなどを構築し、様々な手段でお客様へアプローチしていく予定です。