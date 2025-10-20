「フレッツ 光クロス」「フレッツ 光ネクスト」などの提供エリア拡大について

NTT西日本株式会社

　NTT西日本株式会社（代表取締役社長：北村亮太、以下、NTT西日本）では、「フレッツ 光クロス」・「フレッツ 光ネクスト」※1および「ひかり電話ネクスト」※2などを、下表のとおりエリアを拡大してサービス提供いたします。


※1　FTTHアクセスサービス


　インターネットのご利用には、プロバイダーとのご契約・料金が必要です。


※2　IP電話サービス


　インターネットのご利用はできません。



１．サービス提供エリアおよび、お申し込み受付・サービス提供開始時期（予定）について




※サービス提供エリアであっても、利用できない場合があります。エリアについては、お問い合わせいただくか、［https://flets-w.com/cart/］をご確認ください。



２．提供開始サービス


　「フレッツ 光クロス」・「フレッツ 光ネクスト」・「ひかり電話ネクスト」など



３．お申し込み・お問い合わせ


　（１）インターネットによるお申し込み・お問い合わせ


　　フレッツ光公式ホームページ　https://flets-w.com/



　（２）電話によるお申し込み・お問い合わせ


　　0120‐116116　受付時間：午前9時～午後5時


　　＊土日・年末年始（12月29日～1月3日）を除きます。


　　＊電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにお願いいたします。


　　＊携帯電話からもご利用いただけます。


　　＊NTT西日本エリア以外からはご利用になれません。東日本エリアから発信の場合は「0800‐2002116」へお願いいたします。



４．その他


　光コラボレーションモデルを活用した各種サービスもご利用可能となります。


　詳細については、各光コラボレーション事業者さまへご確認ください。
　＊光コラボレーションモデルとは、光コラボレーション事業者が提供するFTTHアクセスサービスなどを言います。　　


　詳しくは［https://flets-w.com/collabo/］をご確認ください。



※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。変更になる場合がありますので、


あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。