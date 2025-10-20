¾®·ª½Ü¡ß¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å½Ð±éNetflix¥·¥êー¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ò¸ì¤ë¡ª¡Ø¤è¤·¤â¤È¥É¥é¥ÞÉô¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡ª¡ÙYouTubeÇÛ¿®
¡Ö¤è¤·¤â¤È¥É¥é¥ÞÉô¡×¤¬¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÆ°²è¡Ø¤è¤·¤â¤È¥É¥é¥ÞÉô¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡ª¡Ù¤Î¡ÖNetflix¥·¥êー¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ò¸ì¤í¤¦¡×¤¬¡¢10·î20Æü(·î)¤ËJ:COM¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÈËÜ·Ý¿Í¤¬¥É¥é¥Þ°¦¤ò¶«¤Ö¡ª
¡Ö¤è¤·¤â¤È¥É¥é¥ÞÉô¡×¤È¤Ï¡¢Ê¡ÅÄ·Ã¸ç¡ÊLLR¡Ë¡¢Âç´Ó¤µ¤ó¡ÊÉ×ÉØ¤Î¤¸¤«¤ó¡Ë¡¢Â¼¾å·ò»Ö¡Ê¥Õ¥ëー¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡Ë¡¢¤ê¤ç¤¦¡Ê¾®¸×¡Ë¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥ÞÂç¹¥¤·Ý¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥ëー¥×¡£4¿Í¤Ï¡¢J:COM¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖJ:magazine!¡Ê¥¸¥§¥¤¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ë¡×¤Ë¤ÆËè·î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¥³¥é¥à¡Ö¤è¤·¤â¤È¥É¥é¥ÞÉô¤Î¥É¥é¥Þ¤ÊÁë¸ý¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê4¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¤è¤·¤â¤È¥É¥é¥ÞÉô¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡ª¡Ù¤Ï¡¢Ëè·îÀßÄê¤µ¤ì¤ë¥Æー¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡£ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤È·Ú²÷¤Ê¥Èー¥¯¤ÇºîÉÊ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥ìー¥È¤ÊÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ë¿»¤ë¡ª
º£²ó¤ÏNetflix¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó²ó¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¾®·ª½Ü¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ëNetflix¥·¥êー¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¡ÊÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Å·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Î¥¤¡¦¥Ï¥Ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¤È¡¢·éÊÊ¾É¤Î¸æÁâ»Ê¡¦Æ£¸¶ÁÔÎ¼¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤¬¡¢È¿ÌÜ¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼æ¤«¤ì¹ç¤¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø½Õ¤Î¥ï¥ë¥Ä¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¡¢Â¼¾å¤ÈÆ±´ü¤Î2005Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£¡Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë¡Ë23ºÐ¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯¤Îº¹¤ÎÎø°¦ÏÃ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¡Ê¾®·ª¤¬¡Ë¡È¼ã¤¤¿Í¤È¤Ï°ã¤¦Îø°¦¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤É¿¿¤óÃæ¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê»×¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¤â¡Öµ×¡¹¤ËÎø°¦¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¸«Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¤Î¤Ë²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ËÜ¥É¥é¥Þ¤ÎÀßÄê¤ÎÌ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¥·ー¥ó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡Ö¡ÊÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Î¡È²¦Æ»¡É¤ò¡ËÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ü¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¤ê¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¾®·ª±é¤¸¤ëÁÔÎ¼¤Ï¡È¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤«¤é¡¢¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤ê¡¢±ø¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÉþ¤òÃåÂØ¤¨¤ë¤È¾Ò²ð¡£Â¼¾å¤¬¡ÖÉþ¤òÃåÂØ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¥«¥é¥À¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¡È¥µー¥Ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤â¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¸åÊÔ¤âÆ±ÆüÇÛ¿®Í½Äê¡£¡Ø¤è¤·¤â¤È¥É¥é¥ÞÉô¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À!¡Ù¤Ï¡¢Ëè·îÁ°¸åÊÔ¤Î2ËÜ¤ÎÆ°²è¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú³µÍ×¡Û¤è¤·¤â¤È¥É¥é¥ÞÉô¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤À¡ª
ÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§J:COM¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
URL¡§¡ÊÁ°ÊÔ¡Ëhttps://youtu.be/hf54qUnXRX0
¡Ê¸åÊÔ¡Ëhttps://youtu.be/pte1x8SkjVk
ÇÛ¿®Æü»þ¡§10·î20Æü(·î)12:00
¥²¥¹¥È¡§¥ª¥«¥ê¥Ê¡Ê¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡Ë
½Ð±é¼Ô¡§Ê¡ÅÄ·Ã¸ç(LLR)¡¢Â¼¾å·ò»Ö(¥Õ¥ëー¥Ä¥Ý¥ó¥Á)¡¢Âç´Ó¤µ¤ó(É×ÉØ¤Î¤¸¤«¤ó)¡¢¤ê¤ç¤¦(¾®¸×)
