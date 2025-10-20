【当事者・ご家族が登壇】統合失調症と社会のつながりを考える市民公開講座を11月29日（土）に開催

大塚製薬株式会社

2025年11月29日（土）の13時～15時30分に、地域精神保健福祉機構・全国精神保健福祉会連合会・全国精神保健懇親会・日本うつ病センター・大塚製薬の共催で第12 回精神障がい者と家族のための市民公開講座「統合失調症への理解を深める ～社会とのつながりを持つために～」を開催します。当日は事前登録によるZoomウェビナーにてリアル配信いたします。12月12日（金）～26日（金）はオンデマンド配信いたします。メディア関係者の皆さまにおかれましては、ご取材をご検討いただけますと幸いです。

今回の市民公開講座では、統合失調症のある方が安心して暮らしながら、自分らしい生活や働き方を見つけていくための支援について、専門の先生方や、当事者・ご家族の皆様から体験を交えてお話頂きます。

【プログラム】（詳細はPDFをご参照ください）

■司会： 藤井 千代 氏

■講演1：『働きたい』に伴走する ～リカバリーのための就労支援～

林 輝男 氏

■講演2：アウトリーチを活用して社会とつながる ～ACT・アウトリーチの意義と実際～

須田 竜太 氏

■講演3：当事者、ご家族の体験談

神坂 良生 氏

高木 むつ美 氏

【当日視聴のお申込みのURL】

▶https://entry.smktg.jp/public/application/add/8604

【録画配信のURL】

▶https://www.smilenavigator.jp/information/forum/