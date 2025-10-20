”遺言×AI”で注目集まる！レガシィ、NexTech Week 2025【秋】に初出展

税理士法人レガシィ

レガシィマネジメントグループ（税理士法人レガシィ／株式会社レガシィ／行政書士法人レガシィ等、代表：天野大輔、所在地：東京都中央区八重洲） は、2025年10月8日（水）～10日（金）に開催されたNexTech Week 2025【秋】内「第6回 AI・人工知能EXPO【秋】」（会場：幕張メッセ）にて、企業ブースを出展いたしました。

本展は、『生成AI、AIエージェント、RAGなど最新AIが集まる日本最大級の専門展示会』※です。当社グループは、 8月にリリースされたアプリ「AIユイゴンWell-B」を紹介し、多くの来場者の皆様と直接対話する貴重な機会を得ることができました。

※引用元：NexTech Week 2025【秋】内「第6回 AI・人工知能EXPO【秋】」公式サイト(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/lp/vis/autumn/ai.html?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_content=2306411844_523121913_1317217571291588__kwd-82327508054533:loc-138321&utm_campaign=&utm_term=e_ai%E3%82%A8%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%9D&msclkid=949160bb1473181d3df2085d1cf68161)

イベント概要

当社グループの出展内容

- イベント名：第6回 AI・人工知能EXPO【秋】（NexTech Week 2025【秋】内）- 開催日：2025年10月8日（水）～10日（金）- 会場：幕張メッセ- 主催：RX Japan株式会社

当社グループのブースでは、以下のような展示・体験を通じて、来場者の皆様に当社グループの取り組みを紹介いたしました。

- 「AIユイゴンWell-B」体験コーナー新機能「遺産分割シミュレーション」がリリースされたデジタル遺言アプリ「AIユイゴンWell-B」を紹介。AIを活用したチャット形式で、手軽に遺言書のドラフトを作成できるデモンストレーションを実施しました。- オリジナルグッズのプレゼント「AIユイゴンWell-B」ダウンロードと会員登録していただいた方に、オリジナルキャラクター「まだない」のグッズをプレゼントしました。【来場者の声】（一部抜粋）

・「やらなきゃとは思っていても遺言書の作り方がわからない。アプリで取り掛かれるのは良い」

・「納税額の目安までわかる点が良い」

・「自分の両親にも勧めてみようか」

・「遺言といった人には言いにくい内容を、人以外に相談できることに価値があると思う」

・「AIを使った業務改善等のBtoB向けのものが多い中、”遺言”の文字が目をひく」

【メディア取材について】

イベント初日には、代表・天野大輔が経済報道番組の取材を受け、当グループの取り組みや「AIユイゴンWell-B」について紹介いたしました。

取材内容は同日夜に放送され、AI技術を活用した新しい遺言のかたちとして、多くの反響をいただきました。

「AIユイゴンWell-B」について :https://legacy.ne.jp/forCustomer/ai-yuigon-well-b/

レガシィについて

当社グループは「人々の財産を世代を超えて守り、生活と心を豊かにする」というミッションのもと、相続・終活分野でのサービス開発と社会課題の解決に取り組んでいます。

また、シニア層が年齢に関係なくテクノロジーの恩恵を受けられる社会を目指し、シニア向けデジタル支援サービス「ワクデジ」も展開中です。

「ワクワクするデジタル体験をすべての世代へ」をコンセプトに、デジタル遺言はもちろん、スマホの使い方からアプリ活用全体までやさしく伴走し、デジタルを通して地域やご家族とつながるきっかけを提供しています。

ワクデジについての詳細はこちら(https://legacy.ne.jp/service/digital-support/)

グループ概要

- レガシィマネジメントグループ

（税理士法人レガシィ・株式会社レガシィ・行政書士法人レガシィ等）

- 所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー12F

- 代表者：天野 大輔

- 税理士登録：東京税理士会・京橋支部所属 税理士法人番号 第378号

- 事業内容 ：相続税申告および税務調査対応、事業承継（M&A）・相続不動産コンサルティング他

- URL ：https://legacy.ne.jp/

