WOW WORLD、法人向け年賀メール配信サービスの受付を開始

株式会社WOW WORLD

SaaSの開発・提供を通して企業や団体のCX向上を支援する株式会社WOW WORLD（ワオワールド／本社：東京都品川区、代表取締役社長：美濃 和男、以下、当社）は、本年も当社メール配信システム「WEBCAS e-mail（ウェブキャス イーメール）」を活用した年賀メール配信サービスの提供を開始いたしました。本サービスは、WEBCAS e-mailに搭載されているテンプレートや画像素材を活用し、顧客や取引先向けに年賀メールを手軽かつスピーディーに配信できるサービスです。2026年・午年の画像素材を多数ご用意しており、「今年らしい年賀メール」の作成が簡単に実現します。

■WEBCAS e-mailの年賀メール配信サービスとは

本サービスは、メール配信システム「WEBCAS e-mail」を活用して年賀メールを手軽に配信できる法人向けサービスです。近年、ビジネス年賀状のデジタル化が広がっており、特に環境配慮や業務効率化の観点からペーパーレス化を推進する企業や、リモートワークに対応した年始の挨拶に取り組む企業などが積極的に取り入れています。こうした動きもあり、毎年多くのお客様からご好評いただいております。システムに搭載された各種機能を活用いただくことで、初めての年賀メール配信もスムーズにおこなうことができます。

【WEBCAS e-mail年賀メールの特徴】- 年賀用のHTMLテンプレート/画像素材を搭載- ノーコードできれいなHTMLメールを作成できる- 宛先の設定は手元のリストをCSV形式で取り込むだけ（件名や本文に「会社名」や「名前」など受信者一人ひとりの情報を差し込むことも可能）- 年賀メール配信時期のみの単発でのご利用が可能- 最短2営業日でのご利用開始が可能- 充実のサポートで初めてでも安心

HTMLメールの知識がなくても、干支や縁起物のモチーフを使ったクオリティの高いHTMLメールを手軽に作成できるほか、自社のロゴを差し込むなどのカスタマイズも可能です。デザインの外注が不要なため、コスト削減にも貢献します。また、お客様ごとに専任担当がサポートするため、初めて年賀メールを配信する場合にも安心してご利用いただけます。

■2026年・午年の画像素材を多数ご用意

さらにこのたび、2026年の年賀メール配信に最適な「2026年・午年の専用素材」を多数ご用意いたしました。通常の画像素材やテンプレートに加え、こちらの専用素材を活用いただくことで、オリジナリティ溢れる“今年らしい年賀メール”を作成いただけます。

＞＞ WEBCAS e-mailの年賀メール配信サービスについて詳細はこちら(https://www.webcas.jp/newyearcard/)

〈ご利用いただける年賀メール画像素材（一部）〉

ご用意している画像素材は80点以上あり、自社のイメージや送信先へ伝えたいメッセージなどに合わせてお選びいただけます。

■制作代行・配信代行サービスもご用意

シックなデザインからポップなデザインまで幅広くご用意。その他のデザインについても当社Webサイトからご覧いただけます

当社では、上記サービスのほかに年賀メールの制作代行・配信代行サービスもご用意しております。本サービスをご利用いただくことで、より自由なデザインを実現したり、配信にかかる作業時間を削減したりすることができます。

〈制作代行サービスについて〉

お客様ごとにオリジナルのデザインを当社にて制作することが可能です。画像素材を利用するだけでなく、メール全体をオリジナルで制作されたい場合におすすめです。以下の2プランをご用意しております。

・セミオーダープラン

事前にご用意したメールデザイン、画像の中からお好きなものを選択いただきます。

お客様よりロゴ、画像、バナー、メッセージなどをご支給いただき、それらを編集・挿入したHTMLファイルを納品いたします。

・フルオーダープラン（完全オリジナルデザイン）

お客様のご要望をヒアリングし、完全オリジナルの年賀メールを企画・制作いたします。以前制作されたデザインをもとに更新することも可能です。

〈配信代行サービスについて〉

お客様にご用意いただいた年賀メールの原稿を使い、お客様に代わり当社がWEBCAS e-mailへの設定～配信予約までおこないます。制作代行と併せてのご利用も可能です。

>> 年賀メール制作代行・配信代行サービスの詳細はこちら(https://www.webcas.jp/newyearcard/#anc5)

年賀状から年賀メールへの移行をご検討中、もしくは年賀メールを専用配信システムで配信することをご検討中のご担当者様はぜひWEBCAS e-mailの年賀メール配信サービスをご検討ください。

＞＞ WEBCAS e-mailの年賀メール配信サービスについて詳細はこちら(https://www.webcas.jp/newyearcard/)

当社は今後もWEBCASシリーズの提供を通して、クライアント企業様の効果的なコミュニケーション活動を支援してまいります。



■メール配信システム「WEBCAS e-mail」について

https://www.webcas.jp/email/

「WEBCAS e-mail」は、毎時1,000万通以上※の大量高速配信を実現するメール配信システムです。顧客の嗜好や属性、購買履歴などに基づいた最適なOne to Oneメールを配信できることに加え、複数データベースや外部システムとの連携、カスタマイズに対応しており、戦略的マーケティング活動を実践する多くの企業に高く評価いただいております。

※WEBCAS e-mailのクラウド全体の実績値（導入企業1社における配信実績は240万通以上/時）

■株式会社WOW WORLDについて

WOW WORLDは、メール配信やフォーム作成を軸としたコミュニケーションシステム「WEBCAS（ウェブキャス）」やエンゲージメントソリューション「WOW engage（ワオエンゲージ）」の企画開発・販売を通して、企業のマーケティング活動とカスタマーサクセスにおける課題解決を支援しています。

主な事業内容

・コミュニケーションシステム「WEBCAS」シリーズの開発・販売

・エンゲージメントソリューション「WOW engage」の開発・販売

・メールコンテンツやWebアンケートのコンサルティング・制作

設立：1995年4月

本社所在地：東京都品川区西五反田7-20-9

代表者：代表取締役社長 美濃 和男

URL：https://www.wow-world.co.jp