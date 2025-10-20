明大生が鳥取県鳥取市・福井県鯖江市・長崎県の地域創生アイデアを提案！
[表: https://prtimes.jp/data/corp/119558/table/259_1_282e05b9a597378ad63d6bf409db0708.jpg?v=202510210224 ]
明治大学地域連携推進センターは、10月29日（水）明治大学駿河台キャンパスで、2025年度学生派遣プログラム（鳥取県鳥取市、福井県鯖江市、長崎県）成果発表会を開催いたします。
地域連携推進センターは、全国20か所以上の自治体と連携協定を締結しているほか、それらの自治体以外とも協働しさまざまな事業に取り組んでいます。今年度の学生派遣プログラムでは、本学創立者の出身地である鳥取県鳥取市、福井県鯖江市および連携協定を締結している長崎県にて現地調査を行いました。本プログラムの最終成果発表会を、以下のとおり開催いたします。３自治体、合計20名の明大生が4名毎にグループに分かれ、各自治体から提示されたテーマに対し学生の視点で解決の糸口を探り、提言します。
【開催概要】
