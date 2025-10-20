株式会社キャリタス、カナダに現地法人を設立

株式会社キャリタス

株式会社キャリタス（本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、カナダにおける人材紹介事業の拡大を目的に、カナダ・オンタリオ州トロントに100％子会社「Career-Tasu CANADA, Inc.」を設立しました。これにより、トロントおよびバンクーバーを拠点に、現地での就職イベント運営と人材紹介事業を本格的に開始します。

【背景と目的】

キャリタスは2023年より、トロント日本商工会およびUniversity of Torontoと連携し、「Toronto Japan Job Fair」を運営支援してきました。2024年には日本カナダ商工会議所・University of British Columbiaとも連携し、「Japan Connect」の運営支援を開始。

こうした取組の成果として、現地企業・教育機関との信頼関係が構築され、商工会主幹企業より事業継承の打診を受けたことを機に、現地法人設立し、新たにイベント名を「Career Connect in Toronto」として開催しました。

【事業概要】

新会社「Career-Tasu CANADA, Inc.」はオンタリオ州に設立され、現地日系企業を対象とした日英バイリンガル人材の人材紹介を展開します。初年度はトロントを中心に活動を開始し、順次バンクーバーにも展開予定です。現地で開催する就職イベントと連動しながら、日英バイリンガル人材と企業のマッチングを推進してまいります。

【Career Connect in Torontoの模様】

日程：2025年10月5日

出展企業数：13社

場所：トロント大学 William Doo Auditorium

来場者数：220人

対象：日英バイリンガルで以下のいずれかに該当される方

・トロント・GTAの大学およびカレッジ在校生/卒業生や取得予定者

・日系企業や日本の文化に興味のある人材

・職務経験者、MBA取得者および取得予定者

【今後の展開】

今後は、北米最大の「Boston Career Forum」と連携し、日英バイリンガル人材のキャリア支援ネットワークを拡充します。

トロント・バンクーバーの両都市での事業展開を通じて、海外で活躍する日本人・日系人材のキャリア支援を強化し、グローバル人材市場でのプレゼンスを高めてまいります。

会社名：Career-Tasu CANADA, Inc.

所在地：オンタリオ州トロント

代表者：President & CEO 新留正朗

事業内容：人材紹介事業・就職イベント運営