フィガロジャポン12月号「おしゃれは身体表現のひとつ。」は10月20日（月）発売です。この秋はダンスするかのように、ファッションと戯れて！

フィガロジャポン12月号の表紙は2パターン展開。通常版と、坂口健太郎が表紙の増刊をお届けします。

おしゃれは身体表現のひとつ。

身体と動きに寄り添う衣服は、感覚をかたちにし、所作の美しさを引き出す存在。しなやかな素材が肌をなぞり、豊かなディテールや色が心を映す。まるで舞台で物語を紡ぐかのようにドラマティックなディテールや、凛とした佇まいのシルエット。視線を引きつける足元も装いのドラマを支える重要な要素だ。装いが動き、感情が揺れる--その瞬間、私だけの物語が始まる。

石橋静河が纏うシルエット。

ドラマティックなボリュームスカート、存在感を放つパワーショルダー、身体のラインを際立たせるタイトなドレス。幼少期からダンスに親しんできた俳優の石橋静河が、自由なシルエットで身体美を表現する。

踊る足元。

足元までもドレスアップするのが今シーズンの気分。視線を集める美しい靴と、ボトムスやソックスなど遊びのあるコーディネートに注力したい。

衣服で動の美を表現する、ジャパンブランドの挑戦。

ダンスなど身体表現との親和性が高い服作りをするジャパンブランドにクローズアップ。踊り手と作り手が、相互にインスピレーションを与え合うかのような衣服には、繊細な美意識が宿る。

坂口健太郎、色香と儚さの狭間で。

凄みと透明感が溶け合う演技で、観る者を魅了してきた坂口健太郎。柔らかなムードに身を委ね、心に沁みわたるグルーブでスクリーンに静かな光を残していく。

パリの食卓を彩る、蚤の市で見つけたブロカント。

パリジェンヌも普段使いする、食卓を彩る日用品をフィガロマルシェ(https://marche.madamefigaro.jp/)で販売。ブロカントを取り入れて、フレンチシックなコーディネートを楽しんで。

目次

MODE

おしゃれは身体表現のひとつ。

パリとダンス。

幕開けの夢と装飾。

石橋静河が纏うシルエット。

踊る足元。

動きにドラマをくれる服。

衣服で動の美を表現する、ジャパンブランドの挑戦。

MODE

プラダが創る新たな価値。

八木莉可子、ディオールと時空を超える旅へ。

朝日が昇る時、バレンシアガの未来。

メゾン マルジェラ、果てなき愛を纏う。

INTERVIEW

FIGARO HOMME 彼との瞬間 vol.59

坂口健太郎、色香と儚さの狭間で。

CULTURE

ソウルで開催！ ダンス リフレクションズ by ヴァン クリーフ＆アーペル。

ART DE VIVRE

アールドゥヴィーヴルへの招待 vol.7

日常に、フレンチシックな食卓を。

DECO

パリの食卓を彩る、蚤の市で見つけたブロカント。

【連載】

MONTRE いいモノ語り 99 エルメス

NEWS HOT FROM PARIS いまパリで起きているコト 101

MELI-MELO

BEAUTE： PINK BUBBLES

MODE： SNOW WHITE

BIJOUX： TWISTS OF GOLD

NEW TOPICS ESSENTIALS 今月のTO BUY & TO KNOW

齊藤 工 活動寫眞館 100 南 沙良

Love it! 今月のいいもの発見 サンローラン ／ カルティエ

CULTURE portrait クリエイターの言葉

ジェイ・ローチ （ 映画監督・プロデューサー ） ／ チャド・ローソン （ 作曲家・ピアニスト ）

Cinema ／ Books ／ Art ／ Theater ／ Music

GOURMET ワイン学習帖 19 ／ おやつの時間ですよ！ 3

在本彌生の、眼まなこに翼。34 日本・大阪

次号予告

HOROSCOPE 石井ゆかりの星占い

岡尾美代子の雑貨 ヘイ！ヘイ！ヘイ！ 215

