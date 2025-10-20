12/7(日)＠東京、カイブツ大忘年会（プロレス会場貸切）を開催／先着100名は無料招待
Squad LLC.（本社：静岡県下田市、代表：小池克典、以下「Squad」）は12/7(日)、東京・新木場のプロレス会場を貸し切り、今年を締めくくるバカ騒ぎ忘年会を開催します。当忘年会は、関係者だけでなく一般観覧者も大募集！DJの音楽を聴きながら、飲食をしながら、メインコンテンツのシロレス（素人レスリング）を観覧しにきませんか。
▼東京のプロレス会場を貸し切った、カイブツ大忘年会はこちら
実施の背景
300万円を、以下の条件に当てはまる形で使い切るには、どうしたらいいか？
- 無意味
- 非生産的
- 宵越しの金は持たない。必ず使い切る
- その後、飲み会で思い出話に花を咲かせられる
ということで、プロレス会場を貸し切り、このような企画となりました。
忘年会概要- 日程：2025年12月7日（日）
- 時間：開場 13:30 ／ 開始 14:00～17:30頃
- 会場：新木場 1st RING(https://1st-ring.com/)（東京都江東区新木場1-6-24）
- アクセス：新木場駅より徒歩2分
- 参加費：1,000円（2ドリンク付）、先着100名は無料招待
- 主催：Squad LLC
▼詳細・申し込みはこちら
対戦予定
レスラー希望者も募集しています。
現在決定している対戦のご紹介。只今、自薦他薦を問わずレスラーを募集中です。自薦他薦は問いません（本人に黙って他薦に期待）。「リングに上がってみたい！」という不純な動機だけで充分ですので、ぜひこの機会に名乗りを上げてください。→ お問い合わせは下部参照。主催Squadのお問い合わせメールまで。
１.オープニングマッチ：シロレス
伝説のチャンピオン・サニー梅田が、出だしから登場します。「破壊なくして創造なし」で知られるプロレスラー・橋本真也を敬愛するサニー。忘年会冒頭から破壊が始まるのか！？
２.ビジネスマッチ：乳首相撲
とある協会の事務局長が名乗りを上げた！この日のために日々トレーニングに励んでいます。
なお、対戦相手絶賛募集中！見つからないと、右乳首vs左乳首になってしまう。自薦他薦を問いませんのでぜひ！。詳しくはこちら(https://kaibutsu-party2025.peatix.com/view)
３.世界一周マッチ：鼻フックバトル
世界を知る旅人たちによる、身を挺した対決です。普段は手を取り合って、旅の魅力を若者に届ける二人が、今回は鼻を取り合います。勝敗だけでなく、レスラーの右鼻と左鼻のどちらがより大きく開くか？にも刮目せよ！
４.人目を憚らずマッチ：エアギターバトル
家の時計が全部壊れている男・MCハマーが、やったこともない戦いに挑戦。対するのは、大病院の院長先生。人の目を気にせず、いかにド派手なパフォーマンスを繰り広げられるか。院長先生の分身の術に、ハマーは対抗できるのか！？
５.度胸マッチ：返盃バトル
四国・高知から2人の刺客が満を持して登場します。この勝負は何をするのか？多くを語らないことにします。左の画像から、いろいろと想像してくれ！（インスパイア万歳！）
６.メインマッチ：ヌルヌル相撲
未来を生きる男・サニー梅田が再登場！対戦相手はSECRET GUESTが！ゲストは当日のお楽しみだがヒントを与えよう。知る人ぞ知る、知らない人は知らない、あの王様だ。
※なお、対戦前に、ローションを混ぜる係を絶賛募集中。詳しくはこちら(https://kaibutsu-party2025.peatix.com/view)
DJ Pleasureも参戦！音楽で会場を盛り上げます。
1999年、DJとしてのキャリアをスタート。
ローカル・パーティー『Colors』やNYのインターネットラジオ『Frisky Radio』など、様々なシーンで長年にわたり活躍。そのDJスタイルは、The Loft・Paradise Garageといった伝説的なクラブの流れを汲み、音楽に込められたメッセージを紡ぎながら、一晩を通じてポジティブなストーリーを届けることをテーマにしている。近年では、Paris進出ドメスティックブランドでのDJなど、アートとファッションが交差するシーンで、自身のメッセージを表現し続けている。＞＞＞DJ MIX(https://www.podomatic.com/podcasts/dj-pleasure)
詳細を見る :
Squadとは
倉庫の中
合言葉は「カイブツになろう」
Squadは「やさしい社会をつくる」ために「やりたいことだけを徹底している集団です。本拠地は伊豆下田の巨大倉庫・WITH A TREE(https://withatree.my.canva.site/withatree)（ウィズアツリー）。廃棄物だけを使って、居心地の良い空間を作っています。
手掛けるプロジェクトの一例
・地方大手の新規事業プロデュース
・東京ドーム2個分の台地をプロデュース
・日本各地のローカル事業者のお手伝い
・上場企業の新規事業・マーケティング支援
・スタートアップ企業の経営戦略支援
倉庫の外観
▼お問い合わせ
Squad LLC.
HP：https://squad-japan.com/
倉庫：https://withatree.my.canva.site/withatree
Mail：info@squad-japan.com