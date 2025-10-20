12/7(日)＠東京、カイブツ大忘年会（プロレス会場貸切）を開催／先着100名は無料招待

Squad合同会社

Squad LLC.（本社：静岡県下田市、代表：小池克典、以下「Squad」）は12/7(日)、東京・新木場のプロレス会場を貸し切り、今年を締めくくるバカ騒ぎ忘年会を開催します。当忘年会は、関係者だけでなく一般観覧者も大募集！DJの音楽を聴きながら、飲食をしながら、メインコンテンツのシロレス（素人レスリング）を観覧しにきませんか。

▼東京のプロレス会場を貸し切った、カイブツ大忘年会はこちら

https://kaibutsu-party2025.peatix.com/view

実施の背景

300万円を、以下の条件に当てはまる形で使い切るには、どうしたらいいか？

- 無意味- 非生産的- 宵越しの金は持たない。必ず使い切る- その後、飲み会で思い出話に花を咲かせられる

ということで、プロレス会場を貸し切り、このような企画となりました。

忘年会概要

- 日程：2025年12月7日（日）- 時間：開場 13:30 ／ 開始 14:00～17:30頃- 会場：新木場 1st RING(https://1st-ring.com/)（東京都江東区新木場1-6-24）- アクセス：新木場駅より徒歩2分- 参加費：1,000円（2ドリンク付）、先着100名は無料招待- 主催：Squad LLC

▼詳細・申し込みはこちら

https://kaibutsu-party2025.peatix.com/view

対戦予定

レスラー希望者も募集しています。

現在決定している対戦のご紹介。只今、自薦他薦を問わずレスラーを募集中です。自薦他薦は問いません（本人に黙って他薦に期待）。「リングに上がってみたい！」という不純な動機だけで充分ですので、ぜひこの機会に名乗りを上げてください。→ お問い合わせは下部参照。主催Squadのお問い合わせメールまで。

１.オープニングマッチ：シロレス

伝説のチャンピオン・サニー梅田が、出だしから登場します。「破壊なくして創造なし」で知られるプロレスラー・橋本真也を敬愛するサニー。忘年会冒頭から破壊が始まるのか！？

２.ビジネスマッチ：乳首相撲

とある協会の事務局長が名乗りを上げた！この日のために日々トレーニングに励んでいます。

なお、対戦相手絶賛募集中！見つからないと、右乳首vs左乳首になってしまう。自薦他薦を問いませんのでぜひ！。詳しくはこちら(https://kaibutsu-party2025.peatix.com/view)

３.世界一周マッチ：鼻フックバトル

世界を知る旅人たちによる、身を挺した対決です。普段は手を取り合って、旅の魅力を若者に届ける二人が、今回は鼻を取り合います。勝敗だけでなく、レスラーの右鼻と左鼻のどちらがより大きく開くか？にも刮目せよ！

４.人目を憚らずマッチ：エアギターバトル

家の時計が全部壊れている男・MCハマーが、やったこともない戦いに挑戦。対するのは、大病院の院長先生。人の目を気にせず、いかにド派手なパフォーマンスを繰り広げられるか。院長先生の分身の術に、ハマーは対抗できるのか！？

５.度胸マッチ：返盃バトル

四国・高知から2人の刺客が満を持して登場します。この勝負は何をするのか？多くを語らないことにします。左の画像から、いろいろと想像してくれ！（インスパイア万歳！）

６.メインマッチ：ヌルヌル相撲

未来を生きる男・サニー梅田が再登場！対戦相手はSECRET GUESTが！ゲストは当日のお楽しみだがヒントを与えよう。知る人ぞ知る、知らない人は知らない、あの王様だ。

※なお、対戦前に、ローションを混ぜる係を絶賛募集中。詳しくはこちら(https://kaibutsu-party2025.peatix.com/view)

DJ Pleasureも参戦！音楽で会場を盛り上げます。

1999年、DJとしてのキャリアをスタート。

ローカル・パーティー『Colors』やNYのインターネットラジオ『Frisky Radio』など、様々なシーンで長年にわたり活躍。そのDJスタイルは、The Loft・Paradise Garageといった伝説的なクラブの流れを汲み、音楽に込められたメッセージを紡ぎながら、一晩を通じてポジティブなストーリーを届けることをテーマにしている。近年では、Paris進出ドメスティックブランドでのDJなど、アートとファッションが交差するシーンで、自身のメッセージを表現し続けている。＞＞＞DJ MIX(https://www.podomatic.com/podcasts/dj-pleasure)

詳細を見る :https://kaibutsu-party2025.peatix.com/view

Squadとは

倉庫の中合言葉は「カイブツになろう」

Squadは「やさしい社会をつくる」ために「やりたいことだけを徹底している集団です。本拠地は伊豆下田の巨大倉庫・WITH A TREE(https://withatree.my.canva.site/withatree)（ウィズアツリー）。廃棄物だけを使って、居心地の良い空間を作っています。

手掛けるプロジェクトの一例

・地方大手の新規事業プロデュース

・東京ドーム2個分の台地をプロデュース

・日本各地のローカル事業者のお手伝い

・上場企業の新規事業・マーケティング支援

・スタートアップ企業の経営戦略支援

倉庫の外観

▼お問い合わせ

Squad LLC.

HP：https://squad-japan.com/

倉庫：https://withatree.my.canva.site/withatree

Mail：info@squad-japan.com