2組のガールズユニット「VINII（ヴィニー）」「MilMoon（ミルムーン）」がb.stageにてオフィシャルプラットフォームを10月20日（月）にオープン
ファンダムプラットフォーム「b.stage(https://bstage.in/)（ビーステージ）」を運営する株式会社bemyfriends Japan（本社：東京都港区 代表取締役社長：イ・ギヨン）は、アーティスト・VINII及びMilMoonのオフィシャルプラットフォームを2025年10月20日（月）にオープンいたしました。
日本の音楽IPスタジオ「VOLVE CREATIVE」から誕生したガールズユニット「VINII（ヴィニー）」と「MilMoon（ミルムーン）」。
【VINII】
“Victory＝勝利”をテーマに、強さと美しさ、矛盾を抱えながらも前へ進む意志を表現する。
「Power」「Edge」「Divine」をキーワードに、現代を生きる女神たちが音楽とパフォーマンスで自分らしさを解き放つ。
【MilMoon】
“Heroine of the World＝世界のヒロイン”をテーマに、淡く夢のような世界の中で、やさしさと自由を表現する。
「Pure」「Glow」「Freedom」をキーワードに、誰かの物語を生きる現代のヒロイン像を描く。
オフィシャルプラットフォームでは、チケット先行、会員限定コンテンツ、b.stage POPを通じたメンバーとのプライベートメッセージ、ライブ配信によるコミュニケーションなど様々なコンテンツを提供予定です。
本サイトは多言語対応プラットフォームとなっており、b.stage POPを通じてアーティストと世界中のファンがコミュニケーションを楽しむことができます。
※b.stage POPとは
アーティストとメッセージを送受信することができるDMサービスやライブ配信・ラジオ配信・リアルタイムチャットなどのライブストリーミングサービスの両方をお楽しみいただけます。
【プラットフォーム情報】
＜VINII＞
■サービス名
VINII OFFICIAL PLATFORM
■URL
https://vinii.bstage.in/
■会費
VINII Official Membership 660円（税込）／月額
b.stage POP メンバー1名選択につき 600円(税込) ／月額
■オープン日
2025年10月20日（月）12:00
■コンテンツ
デジタル会員証、チケット先行申し込み、限定イベント、限定グッズ販売、限定フォト＆ムービー
【関連サイト】
VINII オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/vinii_artist/
VINII オフィシャルX： https://x.com/VINII_official
VINII オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@VINII_artist_official
＜MilMoon＞
■サービス名
MilRoom
■URL
https://milmoon.bstage.in/
■会費
MilRoom Membership 660円（税込）／月額
b.stage POP メンバー1名選択につき 600円(税込) ／月額
■オープン日
2025年10月20日（月）12:00
■コンテンツ
デジタル会員証、チケット先行申し込み、限定イベント、限定グッズ販売、限定フォト＆ムービー
【関連サイト】
MilMoon オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/milmoon_artist/
MilMoonオフィシャルX： https://x.com/MilMoon_info
MilMoonオフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@MilMoon_artist_official
【イベント情報】
2組による初のステージイベント「HELLO, WE ARE VINII & MilMoon - The Prologue 0」が、2025年11月12日にSpotify O-EASTにて開催されることも決定。チケットは無料（事前予約制）で、定員に達し次第受付を終了予定です。