入手困難のあのパーツ！？・・様々な申請を乗り越えて『KRISS USA実銃用パーツ』が日本上陸！2025年10月下旬 新規取扱い開始！本格カスタムを叶える ”5つのアップグレード” ！
KRISS G3 Folding Stock - Black
Hand Stop Quick Detach Sling Mount
Vector QD Sling Swivel Body Pin
Vector Ambi Delete Kit
KRISS QD Rail Sling Mount
より精密に、より自分仕様に。KRISS USA 実銃用パーツで差をつけろ
高強度・高精度仕様で設計された5種類のKRISS USA 実銃用パーツがラインナップに仲間入り。互換性・耐久性・操作性を徹底追及した設計により、サバゲーシーンでも信頼できるカスタムを実現します。
発売予定日：2025年10月下旬
商品名・価格（税抜）
KRISS G3 フォールディングストック： 24,000円
ベクター スリング アダプター ピン：7,200円
ベクター アンビ デリート キット：2,800円
ピカティニーレールスリングアダプター：7,200円
ハンドストップ スリング アダプター：9,200円
入荷数量に限りあり！今回入荷商品ラインナップ！
最近のエアソフトガン市場では、単なる見た目重視のアクセサリーを超えた「実用性重視」のカスタムパーツ需要が急速に高まりつつあります。特にミリタリーファンやお座敷シューターからは、信頼性や堅牢性を備えた本格派パーツが求められています。そんな中、KRISS USA 実銃用パーツの新規取扱いが決定！
KRISS G3 Folding Stock - Black
KRISS G3 フォールディングストック
耐久性あるポリマー＋7075アルミヒンジ構造を採用。3段階折りたたみ＆1913ピカティニーレール固定により、汎用性と実戦適性を兼ね備えています。両利き対応のストックボタン切り替え可能構造もポイントです。
ハンドストップ スリング アダプター
支持手をガードするハンドストップ機能を備えつつ、その前面部分に非回転 QD スリングマウントを組み込み。実用性とユーザー操作性の両立を図っています。
Hand Stop Quick Detach Sling Mount
Vector QD Sling Swivel Body Pin
ベクター スリング アダプター ピン
KRISS Vector のテイクダウンピンと置換できる設計。スリング装着・取り外しの自由度を高め、実用性を強化します。
ベクター アンビ デリート キット
CNC 加工＋ハードコート・アノダイズ処理のアルミ製パーツとして、弱めのサイドセーフティレバーを交換。銃体をスリム化し、グリップ時の余計な圧迫を解消します。左右どちら側のセレクターにも使える汎用性も魅力です。
Vector Ambi Delete Kit
KRISS QD Rail Sling Mount
ピカティニーレールスリングアダプター
ピカティニーレールにスリングポイントを追加する薄型ソリューション。標準的なプッシュボタン QD スリングに対応し、拡張性を確保。
アップグレードするなら今しかない！
高性能な実銃用パーツ群を、ついに「予約・導入」できる機会がやってきました。サバゲー初心者から上級者、ミリタリーファンまで、幅広いユーザーに“実物品質のカスタム体験”をお届けします。
ぜひ、この機会にあなたのエアソフトガンを一段上の次元へと昇華させてください。
今すぐ予約・詳細は公式サイトで
2025年10月下旬発売予定の KRISS USA 実銃用パーツ。
予約／購入や製品詳細はLayLax オフィシャルサイトでご確認ください。
・KRISS G3 フォールディングストック： https://laylax.com/products/0810172120655
・ベクター スリング アダプター ピン：https://laylax.com/products/0811607034400
・ベクター アンビ デリート キット：https://laylax.com/products/0811607034486
・ピカティニーレールスリングアダプター：https://laylax.com/products/0811607035810
・ハンドストップ スリング アダプター：https://laylax.com/products/0811607035834
その他取扱いのある”KRISS USA” 商品が盛りだくさん！
製品詳細はLayLax オフィシャルサイトでご確認ください。
（https://laylax.com/collections/kriss）
ライラクスとは？
サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。
■主要取扱ブランド
・SIG SAUER
・KRYTAC
・KRISS USA
・MECHANIX WERE
・LANCER TACTICAL
・MAGPUL
・MIDWEST INDUSTRIES
・HKarmy
■有限会社ライラクス
本社所在地：〒577-0022
大阪府東大阪市荒本新町2-36
代表者：安井 義一郎
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
担当：メディア戦略事業部 マルチプロモーション課 若松
TEL： 06-6785-0880
E-mail：wakamatsu@laylax.com
-----------------------------------------------
LayLaxオフィシャルサイト URL https://www.laylax.com/
LayLax公式Twitter https://twitter.com/laylax_official
LayLax公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial
LayLax公式LINEアカウント https://page.line.me/ewm6042q
-----------------------------------------------