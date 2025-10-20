2025年に70周年を迎えた「ミッフィー」の初めての絵本『nijntje』(ナインチェ)のイラストがデザインされた縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ミッフィー 70thアニバーサリーナインチェバラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2025年10月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

世界中で世代を超えて愛されるミッフィーは2025年で誕生70周年を迎えます。

1955年、オランダではじめて出版された絵本『nijntje』（ナインチェ）のイラストをあしらったポーチやトートバッグなどの縫製アイテムがカプセルトイに登場。

「ナインチェ」とはオランダ語で「うさちゃん」といった意味です。



ラインナップは、折り畳み傘や水筒も楽々収納できる「トートバッグ」（2種）、小物整理にぴったりな「スクエアポーチ」（2種）と、約40cmのBIGサイズが嬉しい「バンダナ」の全5種。

実用性バツグンのアイテムを取り揃えました。

絵本の世界観を存分に感じられる「ブルーナカラー」を基調としています。

トートバッグとポーチは両面デザインになっているのもこだわりポイントです。



子どもから大人まで全世代に愛されるミッフィーの70周年を一緒にお祝いしよう！

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

トートバッグ（ブルー）トートバッグ（ブラック）バンダナスクエアポーチ（ナインチェ）スクエアポーチ（パターン）

Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com

【商品情報】

●商品名：ミッフィー 70thアニバーサリーナインチェバラエティーコレクション

●発売日：2025年10月中旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・トートバッグ（ブルー）

・トートバッグ（ブラック）

・バンダナ

・スクエアポーチ（ナインチェ）

・スクエアポーチ（パターン）

●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2025年10月現在のものです。

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp