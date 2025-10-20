2025年に70周年を迎えた「ミッフィー」の初めての絵本『nijntje』(ナインチェ)のイラストがデザインされた縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ミッフィー 70thアニバーサリーナインチェバラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2025年10月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
世界中で世代を超えて愛されるミッフィーは2025年で誕生70周年を迎えます。
1955年、オランダではじめて出版された絵本『nijntje』（ナインチェ）のイラストをあしらったポーチやトートバッグなどの縫製アイテムがカプセルトイに登場。
「ナインチェ」とはオランダ語で「うさちゃん」といった意味です。
ラインナップは、折り畳み傘や水筒も楽々収納できる「トートバッグ」（2種）、小物整理にぴったりな「スクエアポーチ」（2種）と、約40cmのBIGサイズが嬉しい「バンダナ」の全5種。
実用性バツグンのアイテムを取り揃えました。
絵本の世界観を存分に感じられる「ブルーナカラー」を基調としています。
トートバッグとポーチは両面デザインになっているのもこだわりポイントです。
子どもから大人まで全世代に愛されるミッフィーの70周年を一緒にお祝いしよう！
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
トートバッグ（ブルー）
トートバッグ（ブラック）
バンダナ
スクエアポーチ（ナインチェ）
スクエアポーチ（パターン）
Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2025 www.miffy.com
【商品情報】
●商品名：ミッフィー 70thアニバーサリーナインチェバラエティーコレクション
●発売日：2025年10月中旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全5種
・トートバッグ（ブルー）
・トートバッグ（ブラック）
・バンダナ
・スクエアポーチ（ナインチェ）
・スクエアポーチ（パターン）
●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2025年10月現在のものです。
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp