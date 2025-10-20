ノーコードツール「@pocket（アットポケット）」2025年10月機能強化をリリース、オンライン説明会を実施

ドラッグ＆ドロップで業務アプリを作成できるツール「@pocket（アットポケット）」を開発・提供している株式会社アイアットOEC（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：楠田 教夫）は、@pocketの新機能を2025年10月20日（月）にリリースいたします。本アップデートにより、連携性の向上や操作性の改善が図られ、業務効率のさらなる向上を実現します。また、新機能説明会を2025年10月29日（水）にオンライン形式で開催します。

株式会社アイアットOEC

@pocketとは？

プログラミングの知識が無い方でも、ノーコードで簡単に業務アプリが作成できるクラウドサービスです。顧客管理や社員管理、アルコールチェックアプリなど様々な用途で利用され、DX推進・業務効率向上にお役立ちいただいています。最低利用価格は月額1,500円（税抜、5ID含む）からご利用いただける安価な価格設定で、導入の敷居が低いのが特徴です。

@pocket製品ページ :https://at-pocket.com/

2025年10月アップデートの主な内容

日付の年・年月表示対応

年月日での表示が年・年月表示設定可能になり、見やすくなります。

アクセスURLのコピー機能

レコードに直接アクセスできるURLをワンクリックでコピーできるようになります。

サービス連携監査ログの通知表示

確認時に設定メニューの配下までクリックが必要だったエラー確認がデスクトップナビより確認できるようになります。

新機能オンライン説明会申込ページ

当説明会では@pocketの実際の画面を用いて、@pocketの特徴および新機能紹介・活用方法などの説明を行います。現場でIT化を推進・検討されている方、ノーコードツールの情報収集をされている方など、下記URLよりお気軽にお申込みください。

・開催日時 2025年10月29日（水）15:00～15:40

・詳細URL https://at-pocket.com/event/new_pocket_2510/

会社概要

商号 ： 株式会社アイアットOEC

代表者 ： 代表取締役社長 楠田 教夫

所在地 ： 〒700-0822 岡山市北区表町三丁目11番50号 ハレミライ千日前6階7階

設立 ： 2004年9月

事業内容： クラウドサービス「WaWaシリーズ」「@pocket」の提供、システム機器やデジタル複合機の販売等

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.iii-oec.co.jp/

お問い合わせ先

