Recept「日本デジタル空間経済連盟」に加盟

株式会社Recept

一般社団法人日本デジタル空間経済連盟は、業界横断の総合経済団体として、デジタル空間における経済活動を活性化し、日本経済の健全な発展と豊かな国民生活の実現に寄与することを目的とし設立されました。デジタル空間経済発展に向けた課題やニーズなど事業者の意見集約や政策提言、デジタル空間に関わる総合的な情報発信など活動内容としています。

弊社が有するデジタル証明書に関する専門的な知見と事業構想力を活かし、会員の皆さまと共にデジタル空間における新たな価値の形を検討してまいります。

【日本デジタル空間経済連盟：概要】

名称：一般社団法人日本デジタル空間経済連盟

所在地：東京都港区六本木一丁目6番1号

代表理事：北尾 吉孝

設立：2022年4月15日

会員数：175法人（2025年10月時点）

【株式会社Rcept：概要】

名称：株式会社Recept

主な事業内容：DID/VC基盤「proovy」の開発

設立年月：2024年4月（合同会社からの登記変更）

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル4階 FINOLAB内

代表者：代表取締役社長 中瀬 将健

Receptの専門性

株式会社Receptは、DID/VC（※1※2）の技術基盤「proovy」を開発・提供するベンチャー企業です。企業や団体向けにVCの発行・検証基盤を提供するとともに、ユーザーがVCを管理できるデジタルウォレットアプリも展開しています。

昨年8月のリリース以降、国内の多くの事業者・機関にて導入いただいております。

一般ユーザー様によるご利用も始まっており、民間事業者が提供するDID/VC基盤としてはグローバルで見ても屈指の実績をほこります。

■株式会社Recept 概要

株式会社Recept

代表取締役：中瀬 将健

本社住所：東京都千代田区大手町1-6-1

大手町ビル4階 FINOLAB内

URL：https://recept.earth

（サービスページ：https://proovy.jp)

※1 DID (Decentralized Identifier) とは：分散型デジタルIDを実現するための識別子。デジタルIDによって、ユーザーは自身のアイデンティティをデジタル空間で安全かつ主体的に管理できる。関連する資格情報は、自らが管理するデジタルウォレットに保管され、選択的な情報開示が可能となる。ユーザー中心の分散型管理により、組織や国境を越えたデジタルIDの相互運用性が向上し、より柔軟で安全なデジタルアイデンティティエコシステムの実現が期待されている。

※2 VC（Verifiable Credentials）とは：検証可能なデジタル証明書。個人が自分の資格情報などを安全に管理し、提示先に必要な情報のみを選択的に提示することも可能。受け手はその真偽を簡単に検証でき、デジタル環境での安全なデータ提供などが実現される。