韓国コスメブランド「THE SAEM（ザセム）」にて、eギフトサービス『AnyGift』を導入
AnyReach株式会社（本社：東京都 港区、代表取締役：中島 功之祐）はコーワ商事株式会社（本社所在地：大阪市 浪速区、代表取締役社長：小浦 芳生）が展開する「THE SAEM」にeギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の提供を開始しました。
AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる"eギフト機能"を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。
今回、当社のAnyGiftの提供により、「ザセム公式オンラインストア」にて全ての商品がeギフトとして贈れるようになります。
導入の背景
コンシーラーだけでなく、スキンケアが優秀なブランドとして知られるTHE SAEM(ザセム)は、これまで多くのお客様にご利用いただき、ご自身へのご購入だけでなく、大切な方へのプレゼントとしてもご購入いただいてまいりました。
しかしながら、プレゼントとして贈る場合、お相手の方のご住所を確認する必要があるなどの使いづらさがありました。
そこでこの度、お客様にもっと気軽にTHE SAEMの商品をプレゼントとしてご利用いただきたいという思いから、AnyGiftの導入を決定いたしました。
eギフトを通して、より多くの方にTHE SAEMの商品が届く機会を提供できれば幸いです。
THE SAEM × AnyGiftのeギフトの特徴について
相手の住所を知らなくても「THE SAEM」のギフト商品をLINEやメールでギフト可能に
いつもお世話になっている方へのちょっとしたプレゼントや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「THE SAEM」をギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。
ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます
お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。
eギフトURLから住所を入力いただくだけで対象商品が届きます
受け取りに会員登録は不要です。登録いただいた住所が贈り主に伝わる心配もございません。
eギフトの贈り方 ／ 受け取り方
贈り方
1）商品ページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。
2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。
3）購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。
受け取り方
1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択してお届け先情報の入力に進みます。
2）お届け先情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。
3）入力したお届け先に、eギフト商品が配送されます。
eギフトで贈ることができる商品の紹介（一部）
カバーパーフェクション トリプル ポット コンシーラー
クマ、傷跡、ホクロ、部分的な赤みなど、気になる部分を目立たないようカバーするバームタイプのコンシーラー。
体温で溶けるほど柔らかいテクスチャで、肌にのせるとバームが吸い付くようにピタッと吸着。カバー力と肌の質感の両方を叶え、素肌のような美しさをキープしつつ、もちっとした気持ちのよい質感に仕上げます。
商品ページ：https://thesaemcosmetic.jp/products/カバーパーフェクション-トリプル-ポット-コンシーラー(https://thesaemcosmetic.jp/products/%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%97%E3%83%AB-%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC)
コーワ商事株式会社について
【会社概要】
会社名：コーワ商事株式会社
代表取締役社長：小浦 芳生
事業内容：水処理設備・装置の提案事業 / 臭気処理設備・装置の提案事業 / 土壌・地下水浄化提案事業 / エコロジー商品の開発 / エコロジー商品の販売及びリース / 発電システム販売及びリース / OA機器販売及びリース / サービスステーション設備のリース / テナントビル営業 / 販売促進用品の販売 / 生命保険代理業 / 化粧品輸入販売
会社HP：https://kowatrading.com/
ザセム公式オンラインストア：https://thesaemcosmetic.jp/
eギフトサービス「AnyGift」について
『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。
自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。
AnyGift : https://anygift.jp/
eギフト/ソーシャルギフトとは : https://anygift.jp/egift/
AnyReach株式会社 会社概要
会社名 : AnyReach（エニーリーチ）株式会社
URL : https://anyreach.co.jp/
代表者 : 代表取締役 中島 功之祐
事業内容： eギフト機能を導入できる「AnyGift」の開発・運営、5,000商品から選べるカード型の引出物「AnyGift Wedding」の開発・運営
本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp